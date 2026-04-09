"Es posible cobrar el paro a jornada parcial y tener un trabajo a media jornada. En las estadísticas, computa como dos afiliaciones a la Seguridad Social"

El Gobierno ha anunciado una cifra récord de 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, un dato que, sin embargo, no se corresponde con el número real de afiliados.

Así lo ha explicado el economista y analista financiero Javier Santa Cruz en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, donde ha señalado que en realidad hay 21,88 millones de afiliados. Esto significa que unas 200.000 personas tienen, de manera simultánea, más de una afiliación a la Seguridad Social.

Las claves que alteran los datos

Santa Cruz ha desvelado que existen situaciones que distorsionan las estadísticas de empleo. Un ejemplo es cuando una persona "dedica una jornada parcial a estar en el paro, cobrando el subsidio, y por otra tiene un trabajo". Según el analista, "todos estos casos confunden en realidad las estadísticas del empleo que en términos reales se está generando".

Estos casos confunden las estadísticas del empleo que en términos reales se está generando" Javier Santa Cruz Analista financiero

Otro factor relevante son los 1,2 millones de estudiantes en prácticas que se computan dentro de las 22 millones de afiliaciones. El analista se pregunta si estas prácticas "se pueden considerar realmente como puestos de trabajo". Esta situación, sumada a otras, contribuye a engrosar una cifra que no refleja con exactitud el número de trabajadores individuales.

Tras escuchar el análisis del experto, Pilar García de la Granja ha añadido un deseo que, a su vez, es una aclaración sobre la situación actual del empleo en España: "Ojalá lleguemos pronto a los 22000000 de personas afiliadas a la seguridad social, pero de momento no es el caso".

Ojalá lleguemos pronto a los 22000000 de personas afiliadas a la seguridad social, pero de momento no es el caso" Pilar García de la Granja Experta económica

El vídeo de SÁNCHEZ SOBRE EL Nº DE AFILIADOS

El debate en torno al número de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país surgía este lunes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba mediante un vídeo en la red social X que en marzo "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social", antes de que se conocieran oficialmente los datos a las 9.00 horas.

"España tiene el mejor equipo", afirmaba el presidente en un vídeo en el que viste una camiseta de fútbol con el número 22 a la espalda.

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando, sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia", dice Sánchez en el vídeo.