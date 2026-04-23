Kike Esnaola, psicólogo sanitario: "Yo estoy triste porque tengo depresión es lo mismo que decir, estoy triste porque estoy triste"

En un mundo que busca soluciones rápidas y explicaciones sencillas para todo, el psicólogo sanitario y divulgador Kike Esnaola propone una pausa para reflexionar. Durante una entrevista en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', Esnaola ha presentado su nuevo libro, 'Habitando el malestar', una obra que invita a cuestionar la forma en que entendemos la salud mental y a mirar más allá de las etiquetas diagnósticas para analizar el contexto que nos rodea.

La propuesta central de Esnaola es clara: hay que parar. Aunque reconoce que no es fácil en una sociedad que "nos invita a ir a toda velocidad", considera que es "imprescindible para poder dimensionar bien lo que nos está ocurriendo, para poder repartir las cargas". Según el psicólogo, hemos recibido una educación que nos hace creer que todo depende de nuestra fuerza de voluntad y actitud, pero la realidad es más compleja. Nuestro contexto "muchas veces nos aprieta" y es fundamental entender la relación que establecemos con él.

El peligro de las etiquetas

Uno de los puntos más críticos que aborda Esnaola es el abuso de los diagnósticos en la salud mental. El psicólogo advierte del error de reducir la experiencia personal a una etiqueta. "Pensamos que, bueno, yo estoy triste porque tengo depresión o yo estoy nervioso porque tengo ansiedad. No, no, eso es una explicación circular, es lo mismo que decir, estoy triste porque estoy triste", ha explicado. Según él, las etiquetas como la depresión o la ansiedad son meramente "descriptivas, describen un conjunto de síntomas, nada más y nada menos. No están hablando de las causas del malestar".

Getty Images Persona en estado de depresión

Yo estoy triste porque tengo depresión es lo mismo que decir, estoy triste porque estoy triste"

Aunque una etiqueta puede ser positiva porque "va a validar la experiencia de malestar que tenemos" y generar un sentimiento de pertenencia, también conlleva un gran riesgo: "la simplificación de nuestra historia". Esnaola lo ilustra con el ejemplo de un empresario con ansiedad crónica que recurre a ansiolíticos en lugar de "revisar esa jornada laboral" de más de doce horas diarias. Esta simplificación impide ver las verdaderas raíces del sufrimiento, que a menudo no son individuales.

La presión del contexto social

Esnaola subraya que muchos trastornos tienen su origen en factores externos. "La mayor parte de los trastornos de ansiedad que llegan a las consultas [...] tienen que ver con situaciones de precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda o hiperproductividad", ha afirmado. Lo mismo ocurre con la depresión, donde detrás de los síntomas a menudo hay "un contexto que es violento, o ha habido un acoso escolar, o ha habido una situación traumática". Por ello, insiste en la urgencia de "conectar lo que nos pasa a nivel estructural con nuestra salud".

Esta presión social también se manifiesta en la relación con el cuerpo, especialmente entre los jóvenes. El psicólogo critica que se confunda la estética con la salud. "Estamos llamando salud a cuestiones que no son salud, que son estética", ha señalado, explicando que existen "cuerpos gordos que tienen una analítica perfectamente sana" mientras que muchas personas con cuerpos delgados tienen hábitos no saludables. Esta obsesión por un ideal de belleza hegemónico genera una enorme presión y distorsiona la percepción del bienestar.

Hemos nos hemos vuelto una sociedad que entiende o iguala salud a bienestar completo y absoluto"

Europa Press (Foto de ARCHIVO)El 45% De Mujeres Con Migraña Tiene Ansiedad Y Hasta Un 44% Sufre DepresiónEuropa Press08/9/2023

En el ámbito de las relaciones personales, la cultura de la inmediatez y las redes sociales también pasan factura. La exigencia de una "disponibilidad absoluta y completa", según Esnaola, afecta a la forma de socializar y genera una carga adicional. Esta dinámica penaliza a las personas más introvertidas, ya que el contexto actual "premia la productividad, premia la comunicación, premia el hacer", valores más asociados a la extroversión.

Habitar el malestar: la propuesta

Frente a la tendencia de buscar una solución para cada problema, como un análisis de sangre que revele la depresión, el título del libro de Esnaola es una declaración de intenciones. 'Habitar el malestar' significa "justamente lo contrario a huir del malestar". Se trata de aprender a convivir con ciertas emociones en lugar de intentar eliminarlas. El psicólogo asegura que la evidencia científica respalda esta idea: "la única vía de transitar la vida de una forma digna [...] es aceptando también el malestar como parte de la experiencia de vivir".

Finalmente, Esnaola ha reflexionado sobre la responsabilidad de la divulgación en salud mental en plataformas como las redes sociales, donde gestiona su cuenta [@Forapsico]. Ha advertido del peligro de los mensajes simplificados y de cómo "personas no cualificadas" hablan del tema sin rigor. "Cómo hablamos de salud mental influye en nuestra salud mental", ha concluido, haciendo un llamamiento a una comunicación más crítica, científica y justa que ayude a las personas a comprender su sufrimiento sin juicios ni culpas.