"Una sentencia puede quitarte tu propia casa cuando surge a raíz de molestias por ruido o por falta de civismo"

Los conflictos entre vecinos son una realidad tan común que prácticamente todo el mundo ha vivido alguna situación problemática. Desde los ruidos molestos hasta el impago de cuotas, la convivencia en un mismo edificio puede convertirse en una fuente constante de tensión.

Para arrojar luz sobre cómo solucionar este tipo de problemas, en 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz, hemos hablado con Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.

La 'acción de cesación' por ruidos

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Uno de los problemas más frecuentes son los ruidos, como en el caso de Elena, una vecina de Ponferrada que sufre los gritos y golpes de un vecino a altas horas de la madrugada. Según la experta, el umbral del ruido es muy subjetivo, pero cuando las molestias son continuadas y afectan a varios propietarios, el conflicto puede escalar. Aunque siempre se intenta mediar, las denuncias son habituales. "Cuando alguien causa molestias, es raro que sea solo a uno", ha señalado Briones.

La abogada ha explicado que, agotada la vía del diálogo, no queda más remedio que acudir a la vía judicial. Las consecuencias para el infractor pueden ser muy graves a través de la acción de cesación por actividades molestas, una herramienta legal que recoge la Ley de Propiedad Horizontal. Esta medida puede llegar a ser contundente contra el vecino ruidoso.

Te puede hasta privar de tu vivienda, incluso hasta la extinción de un contrato de arrendamiento" Patricia Briones Abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

La advertencia de Patricia Briones es clara: "Te puede hasta privar de tu vivienda, incluso hasta la extinción de un contrato de arrendamiento". Esta medida no solo afecta a los propietarios, sino también a los inquilinos, ya que el dueño del inmueble puede enfrentarse a problemas si su arrendatario causa molestias y no toma cartas en el asunto.

Derramas y morosidad: la obligación de pagar

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Otro campo de batalla habitual son las derramas y la morosidad. Silvia, una vecina de Madrid, planteaba el caso de la instalación de un ascensor y la negativa de algunos vecinos a pagar. Briones ha sido tajante al respecto: la ley obliga a todos los propietarios a contribuir a los gastos de los elementos comunes. "El hecho de que tú no utilices un servicio, no implica que no pagues", ha sentenciado.

Respecto al vecino moroso, la secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid distingue entre "el que no paga por vicio y el que no paga porque no puede". Mientras que en el segundo caso los vecinos suelen ser empáticos, con el que no paga porque "no le da la gana" se debe actuar. Desde el año pasado, es obligatorio intentar una mediación antes de acudir a la vía judicial para reclamar la deuda.

Nuevos conflictos: pisos turísticos y drones

Los pisos de uso turístico también se han convertido en un foco de conflicto, como relató Esther, quien tuvo que mudarse por las fiestas constantes en un Airbnb. La situación ha cambiado, ya que una reforma legal obliga a que la comunidad autorice previamente la implantación de este tipo de viviendas.

Para que un propietario destine su vivienda a uso turístico, es necesario que la comunidad la autorice" Patricia Briones Abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid

"Para que un propietario destine su vivienda al uso turístico, es necesario que la comunidad la autorice", ha confirmado Briones, lo que ha supuesto un "gran filtro". Si aun así se producen molestias, el camino es el mismo: mediación y, en última instancia, la vía judicial. Si el piso está en un edificio contiguo, la denuncia debe presentarse ante el ayuntamiento.

FEDERACIÓN DE BARRIOS Cartel de una Vivienda de Uso turístico en Zaragoza

Finalmente, han surgido problemas más modernos como la invasión de la privacidad con drones, como el caso del futbolista Rodri Hernández en Manchester, denunciado por sus vecinos por sobrevolar sus ventanas. Briones ha confirmado que en España ya existe una regulación que establece distancias de seguridad y prohíbe sobrevolar edificios residenciales para proteger la intimidad de las personas.