Pía Nieto, experta en organización: "No es necesario planchar la ropa antes de guardarla en el cambio de armario, pero sí es importantísimo que esté completamente limpia"

La llegada del buen tiempo trae consigo una de las tareas domésticas más tediosas: el cambio de armario. Para afrontarlo con éxito, la experta en organización del hogar Pía Nieto, con más de 25 años de experiencia, ha desvelado sus claves en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, en una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Una de las dudas más comunes es si se debe planchar la ropa antes de guardarla. Nieto es tajante: "No es necesario guardar la ropa planchada". Sin embargo, subraya que "sí que es importantísimo que la ropa que vamos a guardar esté completamente limpia". La razón es evitar que las manchas de tipo orgánico, como las de comida, se oxiden y generen manchas oscuras, además de atraer plagas que se alimentan de estos restos y destrozan los tejidos.

No es necesario guardar la ropa planchada"

Planificación: el primer paso

Antes de empezar, la planificación es fundamental. Según la experta, el proceso puede durar una hora y media de media si la ropa ya está limpia. El primer paso práctico es "despejar la zona y limpiar bien el suelo", así como las cajas o fundas que se vayan a utilizar, ya que el polvo acumulado puede atraer insectos.

Alamy Stock Photo Armario organizado con ropa y cajas de almacenamiento en la parte superior.

El error de las cajas de cartón

Pía Nieto desaconseja el uso de las tradicionales cajas de cartón. El motivo principal es que "las cajas de cartón absorben muchísimo la humedad y pueden estropear la ropa" de forma irreversible, sobre todo ante imprevistos como una fuga de agua. Además, advierte sobre el riesgo que supone el polvo, que "no es inocuo", sino materia orgánica peligrosa. En su lugar, recomienda cajas de tela no tejida o de plástico que ventilan y protegen mejor contra la humedad y las plagas.

Orden de actuación: ropa, complementos y calzado

El orden a seguir también es clave. Nieto recomienda empezar por la ropa, ya que es "una de las familias más numerosas que puede existir en el planeta" y la que más desorden genera. Una vez organizada, se debe pasar a los complementos (bolsos, bufandas) y, por último, al calzado. Aunque es voluminoso, suele estar más controlado y es más fácil de guardar, siempre que se prepare adecuadamente para evitar que pierda la forma: "completamente limpio, con las suelas limpias, el interior limpio, nutrido si es cuero y con hormas".

A la hora de organizar los armarios de la familia, la experta sorprende con su consejo: empezar por el propio. "Da muchísima tranquilidad tener las cosas personales ya resueltas", afirma. Después, se puede acometer el de los hijos pequeños. Para los mayores, recomienda "acompañarles y orientarles en el proceso, pero que lo hagan ellos" para fomentar su autonomía desde pequeños.

Alamy Stock Photo Concepto de organización minimalista del hogar con cajas de almacenamiento de zapatos de tela blanca apiladas ordenadamente en el suelo.

El cambio de armario es el momento ideal para deshacernos de la ropa que ya no usamos. El método de Nieto consiste en clasificar todas las prendas por categorías (camisas, pantalones, etc.) para tener una visión global. Aconseja tener dos bolsas a mano: una para donar y otra para el punto limpio, destinada a prendas que no se admiten en donaciones como ropa interior o de baño. Para decidir qué se va, propone una "pregunta brújula": "¿Te mueres si esto desaparece de tu vida?".

¿Te mueres si esto desaparece de tu vida?"

La ropa de la cama, como los edredones, también requiere atención. Nieto asegura que la mayoría se pueden lavar en casa si se tiene una lavadora de gran capacidad (9 kg). Recomienda un programa de 30 grados, centrifugado a 1.200 revoluciones, poco detergente y nada de suavizante. Es crucial que el edredón, sobre todo si es de plumas, esté completamente seco antes de almacenarlo. Su consejo es "guardar al vacío" para protegerlo y ahorrar espacio.

Alamy Stock Photo Ropa de cama

Más allá de los trucos prácticos, Pía Nieto defiende la conexión entre el orden y la paz mental. Asegura por experiencia que en "una casa con un mínimo de orden y organización, las personas son más felices". No se trata de perfeccionismo, sino de alcanzar un nivel de orden que permita que "la casa vaya sola" y la familia pueda disfrutar de un mayor bienestar.

Finalmente, la experta comparte una rutina diaria que considera clave: hacer la cama. Aunque pueda parecer un gesto menor, lo describe como "una rutina muy señalada, un pequeño reto" que establece un tono positivo para el resto del día. "Me siento como que llevo ya la medalla de oro colgada", confiesa, explicando que ese simple acto "manda una señal positiva a mi cabeza y me ayuda a enfocarme de manera positiva".