Lío en el palco de Vallecas durante el Rayo - Real Sociedad y Fran Soto lo abandona antes de acabar el partido

La polémica arbitral ha incendiado el partido entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad en Vallecas, y la tensión ha saltado del césped al palco. El presidente del Rayo, Martín Presa, se ha encarado con un directivo de la Real Sociedad después de que este celebrara un penalti a favor de su equipo que anulaba un gol previo del conjunto vallecano, tal y como informaba nuestro compañero Carlos Ganga.

Tensión en el palco y el vestuario

Según fuentes presentes, a Martín Presa no le ha gustado el comportamiento del directivo visitante, que ha considerado "inadecuado". El presidente se ha levantado y le ha recriminado la acción con un tono bastante alto. Además, al finalizar el encuentro, se han vivido momentos de muchísima tensión en la bocana de vestuarios, donde varias personas del Rayo Vallecano han increpado al colegiado Guzmán Mansilla mientras se retiraba.

El origen de la controversia ha sido una jugada en el minuto 73. El Rayo ha marcado el gol del empate a dos, pero el VAR ha llamado al árbitro para revisar un posible penalti de Ratiu en la acción previa. Finalmente, el colegiado ha anulado el gol de Pedro Díaz y ha decretado la pena máxima para la Real Sociedad, lo que ha cambiado por completo el rumbo del partido.

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

Además, el propio Carlos Ganga ha informado que el presidente del CTA, Fran Soto, estaba presente en el estadio de Vallecas, y tal y como ha señalado en Tiempo de Juego, Soto ha tenido que abandonar el estadio de Vallecas antes de que acabara el partido porque la gente le estaba diciendo de todo por lo que estaba ocurriendo en el césped de Vallecas.