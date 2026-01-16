Carlos: "Soy de Salamanca y me mudé a Valladolid por amor, gracias a Dios encontré a mi segundo amor, le llamamos gordo porque es un tragón"

El programa Poniendo las Calles de COPE, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo' y Bea Calderón, se ha convertido en la madrugada de este viernes en un emotivo escaparate de las historias que unen a los oyentes con sus mascotas. A través de mensajes y audios, la audiencia ha compartido cómo perros, gatos y otros animales de compañía se han vuelto piezas fundamentales de sus vidas, llenando sus hogares de alegría y compañía.

Relatos que emocionan y transforman vidas

Uno de los testimonios más conmovedores ha sido el de Dani, de Cienpozuelos, quien ha relatado cómo él y su mujer decidieron adoptar a sus perras, Trofe y Cloe, tras no poder tener hijos. "Estas 2 pequeñas aparecieron en nuestras vidas y nos lo cambiaron todo", ha confesado, destacando que el amor que les faltaba lo encontraron en ellas. Una historia que demuestra cómo la llegada de un animal puede cambiar por completo las dinámicas de un hogar y el estado de ánimo de las personas.

Perro

La longevidad y la supervivencia también han estado presentes, como en el caso de Tula, la perra de Sebas, que con 18 años sigue siendo una "luchadora". Fue rescatada en 2007 de la isla de El Hierro cuando iba a ser sacrificada. En el otro extremo, Virginia ha compartido su reciente pena por el fallecimiento de su gato, Obby, una experiencia tan "traumática" que ha llevado a su familia a decidir no tener más mascotas por el momento.

Estas 2 pequeñas aparecieron en nuestras vidas y nos lo cambiaron todo"

El 'segundo amor' de Carlos en Valladolid

El relato central de la noche ha sido el de Carlos, un salmantino que ha contado su historia con una sinceridad que ha capturado la atención de todos. "Soy de Salamanca y me vine a Valladolid por amor", ha comenzado, para después revelar una segunda e inesperada fuente de afecto en su vida. "Y gracias a dios encontré mi segundo amor", ha afirmado, refiriéndose a su mascota.

Ese "segundo amor" es Robbie, un Yorkshire Terrier de 13 años que es "un sol". A pesar de los apodos cariñosos que le han puesto, su dueño ha explicado el porqué con gran afecto. "Nosotros le llamamos gordo y cabezón porque es un tragón y tiene la cabeza más dura que una tabla", ha comentado entre risas. Robbie le saluda siempre "como si fuera la primera vez", una de esas expresiones de los perros que tanto se interpretan.

Perro asustado bajo la cama

Compañeros fieles con personalidades únicas

La convivencia con animales también ha servido para desmontar prejuicios. Carmen, desde Santander, ha defendido la bondad de su perra Princesa, un pitbull adoptado. "Parece mentira que siendo de raza peligrosa sean tan buenos y tan cariñosos", ha señalado. Como han recordado en el programa, la peligrosidad no reside en la raza, sino en la falta de educación, y con los cuidados adecuados, son animales nobles. Cuidados que incluyen, por ejemplo, mantener una correcta higiene de sus patas al volver a casa.

Las anécdotas han sido variadas: desde Lola, la galga de Pilar que con cuatro meses ya abría puertas, hasta el hámster "artista" de Rico Queso. Por su parte, Anais ha confesado tener "un zoológico" en casa, con perro, conejo, ninfa y tortugas, una situación que, como opinan algunos, a veces es más sencilla en casas con más espacio que en un piso.

Otro oyente ha confesado que su pastor alemán, Chay, le "sacó de un problema" gracias a su compañía. Su declaración, cargada de humor y cariño, ha resonado especialmente: "Me quiere el perro más que la más que la mujer". Una frase que ha provocado risas y reflexiones en el estudio.

Me quiere el perro más que la más que la mujer"

Esta afirmación ha llevado a la copresentadora, Bea Calderón, a una reflexión final sobre el recibimiento que dan las mascotas. Ha destacado que siempre te reciben con alegría, un beso o un abrazo, algo que, según ella, las personas deberían imitar más a menudo en la convivencia diaria. Un recordatorio del amor incondicional que los animales aportan a la familia.