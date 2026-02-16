Víctor Pedrera, médico: "En España cada vez faltan más facultativos; los profesionales huyen de una sanidad pública que les maltrata"

El colectivo médico ha iniciado una nueva huelga para denunciar sus condiciones laborales y la situación crítica que atraviesa la sanidad pública en España. Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, el doctor Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha detallado las razones detrás de la que considera la protesta más dura del sector desde 1995. Pedrera ha aclarado que la convocatoria agrupa a los 16 sindicatos de la CESM y a otras cinco organizaciones profesionales, desmintiendo que se trate de una movilización minoritaria.

Reivindicaciones concretas frente al Ministerio

Frente a las declaraciones de la ministra de Sanidad, que ha calificado las demandas de "abstractas", Víctor Pedrera ha sido tajante. La primera exigencia, según ha explicado, es la creación de un ámbito de negociación directo con la administración, ya que los médicos no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) que han firmado acuerdos que afectan a sus condiciones. "Y eso de abstracto no tiene nada", ha sentenciado Pedrera.

La segunda demanda es una reclasificación profesional que reconozca no solo los años de formación de un médico, que alcanzan los once años, sino también el nivel de responsabilidad que asumen en la toma de decisiones. Finalmente, se exige regular la jornada laboral, ya que denuncian que se les impondrá una de 45 horas semanales de cómputo cuatrimestral, mientras son la única profesión sanitaria sin una jornada de 35 horas. Como ejemplo, ha señalado que en Ceuta y Melilla hay compañeros "que están haciendo jornadas de 80, 90 y 100 horas a la semana".

Las guardias: horas extra mal pagadas y obligatorias

Uno de los puntos más conflictivos es el de las horas de guardia. Pedrera ha denunciado que se trata de horas extra obligatorias hasta los 55 años, que se retribuyen por debajo de la hora ordinaria, a unos "23 o 24 euros en bruto para estar haciendo una intervención quirúrgica a las 4 de la mañana". Además, ha recalcado que estas horas, que pueden sumar hasta 800 al año frente a las 80 permitidas en otros sectores, no cotizan para la jubilación.

Esta situación provoca que un médico que ha trabajado "4 o 5 años más en horas que otro trabajador" se jubile como si no las hubiera hecho. Según Pedrera, si las guardias se pagaran correctamente, no faltarían voluntarios para realizarlas, desmontando el argumento de que la voluntariedad rompería el sistema.

La fuga de médicos, el verdadero problema

El secretario general de CESM ha puesto el foco en una paradoja alarmante: "España es el primer país del mundo en número de facultades de medicina por habitante" y uno de los mayores "productores" de graduados, pero "en España cada vez faltan más médicos". La razón, según ha afirmado, es que los profesionales huyen de un sistema sanitario público "que les maltrata".

En cuanto a la Atención Primaria, los Centros de Atención Primaria (CAP) permanecerán abiertos

Pedrera ha descrito un panorama desolador para los nuevos profesionales. Ha afirmado que, tras años de residencia, muchos deciden no quedarse en la sanidad pública debido a "contratos irrisorios, ridículos, inestabilidad laboral y salarios muy bajos". A esto se suma una carga de trabajo inasumible, con médicos de familia que atienden a "50 o 60 pacientes" y cirujanos con "7 u 8 guardias al mes".

Por todo ello, ha concluido que la huelga, que se repetirá semanalmente hasta junio si no hay acuerdo, no va contra los pacientes, sino que es "una llamada de atención" para salvar el sistema. Ha asegurado que los servicios mínimos están garantizados y que el objetivo final es lograr unas condiciones dignas que frenen la "fuga de médicos" y aseguren el futuro de la sanidad pública, porque, como ha sentenciado, "sin médico no hay sanidad"