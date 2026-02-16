"Confundimos a Bunbury con Bad Bunny, no sabíamos quién era. Ahora vamos a ir a verlo"

Lo que empezó como un error se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la semana. Todo comenzó cuando la hermana de Arancha compró dos entradas para un concierto, creyendo que eran para ver a Bad Bunny, pero en realidad eran para un concierto de Bunbury. La propia Arancha ha relatado la historia en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, explicando que su hermana no se fijó bien en el nombre: "con la emoción de que no habíamos conseguido las entradas, que las he conseguido, que las he conseguido, y que había visto unos ricitos y dice, pues ya está, este es Bad Bunny".

De la anécdota a un fenómeno viral

Ninguna de las dos hermanas sabía quién era Bunbury. "No teníamos ni idea, lo hemos conocido ahora con todo esto", ha confesado Arancha. La historia dio el salto a la fama cuando ella misma la compartió en redes sociales. "Yo lo había subido por la broma, pero no pensaba que iba a llegar tan lejos", ha explicado, sorprendida por la repercusión que la llevó a salir en informativos y programas de radio.

PA / Cordon Press Actuación de Bad Bunny en la SuperBowl 2026

La inesperada respuesta de Bunbury

El relato alcanzó tal magnitud que llegó hasta el propio artista. La sorpresa de Arancha fue mayúscula al día siguiente: "Me levanto y veo que Bunbury pone, nos vemos allí". La reacción del cantante no solo confirmaba que estaba al tanto, sino que las invitaba a disfrutar del espectáculo, cambiando por completo los planes de las hermanas.

Cargando…

Inicialmente, su intención era deshacerse de las entradas. "Al principio las íbamos a vender, pero con todo esto, la verdad es que las hemos quitado ya de las plataformas de venta y vamos a ir", ha confirmado Arancha. Tras el revuelo, decidieron darle una oportunidad al concierto.

La curiosidad las llevó a escuchar la música del exvocalista de Héroes del Silencio por primera vez, lo que provocó una nueva oleada de risas. "Nos pusimos a escuchar un poquito, sobre todo para ver qué género musical era, y ahí fue cuando nos entró la risa", ha contado Arancha antes de sentenciar: "es que no tiene nada que ver con Bad Bunny, pero nada, nada".