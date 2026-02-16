Voluntarios valencianos devuelven el favor a Andalucía tras el tren de borrascas

Un grupo de voluntarios valencianos se ha desplazado hasta Andalucía para devolver el favor que recibieron cuando la DANA azotó su comunidad. Su objetivo es ayudar a los vecinos afectados por el tren de borrascas que ha dejado un rastro de barro e inundaciones. Así lo ha explicado Ana Isabel Martínez, una de las voluntarias, en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

Los voluntarios pertenecen al proyecto 'Nave Albal' y proceden "de diversas localidades afectadas en su día por el temporal, como Valencia, Ayora, Masanasa o Catarroja", ha señalado Martínez, explicando que la iniciativa surge de la propia experiencia que vivieron ellos el 29 de octubre de 2026.

Limpieza de barro y achique de agua

La expedición solidaria ya ha podido atender a cinco poblaciones andaluzas. "Ayer los compañeros estuvieron en Arcos de la Frontera", ha comentado la voluntaria, y la expedición al completo ha trabajado principalmente en Huétor Tájar, Quéntar, Dúdar y Pinos Genil.

Su ayuda se centra en la fase actual de la emergencia: "el achique de agua y la limpieza de barro". Para ello, han transportado "material pesado" como "motosierras, motobombas, palas, cubos y botas de agua", ha detallado Ana Isabel Martínez. Con estos medios han realizado la limpieza de garajes en Huétor Tájar y el achique de agua en Arcos de la Frontera.

En la localidad de Quéntar, los voluntarios han estado "despejando la vía de comunicación principal" junto a los bomberos, utilizando las motosierras "para talar los árboles que cortan la carretera y desescombrar", según ha relatado la propia voluntaria.

Todavía hace falta muchísima ayuda más, muchísimas manos amigas" Ana Isabel Martínez Voluntaria valenciana en Andalucía

La borrasca remite con 12 comunidades en alerta

Mientras la solidaridad se abre paso, la borrasca empieza a remitir en la península. Sin embargo, un total de 12 comunidades autónomas todavía siguen en alerta por riesgo de vientos, oleaje, lluvias o deshielo. Cataluña mantiene el aviso más importante, de nivel naranja, por vientos que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Ahora la principal preocupación se centra en el elevado caudal de muchos ríos. Aragón ha activado el plan de inundaciones por la crecida del Ebro, y la Confederación Hidrográfica del Duero ha avisado del riesgo de desbordamiento en una decena de tramos de ríos en Soria, Burgos, Valladolid y Zamora.

Pese al esfuerzo realizado, Ana Isabel Martínez ha querido hacer un llamamiento final para que más gente se sume a la causa. "Tiene que ir más gente a ayudar, que todavía hace muchísima falta, muchísimas manos amigas", ha concluido, subrayando la necesidad de ayuda en las zonas afectadas.