Raquel Carrillo, especialista en Medicina Interna: "Nuestro cansancio va en contra de la seguridad del paciente; no soy la misma a las 10 de la mañana que a las 6 del día siguiente"

Más de 176.000 médicos de toda España que trabajan en el Sistema Nacional de Salud han iniciado una huelga que se prolongará durante toda la semana y que amenaza con repetirse mensualmente hasta junio. Los paros, convocados para reclamar un estatuto específico para el sector y denunciar la precariedad de sus condiciones laborales, han comenzado a las ocho de la mañana. En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar Cisneros ha entrevistado a la doctora Raquel Carrillo, especialista en Medicina Interna y delegada de AMYTS, desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para analizar las claves.

El principal motivo de la protesta son las conocidas como 'guardias de 24 horas'. La doctora Carrillo ha explicado la dureza de estas jornadas, que se repiten varias veces al mes hasta que los facultativos cumplen 55 años.

"No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama", ha denunciado la especialista. Considera una paradoja que en un sistema sanitario que atiende problemas graves, no se valore cómo el cansancio del profesional afecta a la seguridad del paciente y la toma de decisiones. "Yo no soy la misma a las 10 de la mañana [...] que a las 6 de la mañana de trabajo ininterrumpido desde las 8 del día anterior", ha sentenciado.

No es concebible que en el año 2026 se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama

Según ha detallado Carrillo, estas guardias se diseñaron para urgencias puntuales, pero ahora se han convertido en una "atención continuada" donde el descanso es mínimo. La delegada de AMYTS ha señalado que esta situación, insostenible con una población envejecida y una alta demanda asistencial, se mantiene por una razón económica: "Es mucho más económico mantener a un profesional trabajando 24 horas, que a 3 profesionales a turnos de 8 horas". Además, ha añadido otra reivindicación clave: este tiempo de trabajo no computa para la jubilación.

La paradoja de la ministra médica

Jorge Bustos ha preguntado a la doctora por la postura de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien también es médico. Carrillo ha confirmado que la ministra "sabe perfectamente lo que es hacer una guardia 24 horas", ya que trabajó como anestesióloga en el Hospital 12 de Octubre. A pesar de ello, y aunque los médicos tenían "ciertas esperanzas" en su gestión, han comprobado que la situación no ha mejorado. "Entiendo la dificultad de movilizar y de cambiar un estatuto marco [...], pero es que el sistema ya no se puede sostener a costa de nuestras costillas", ha afirmado.

Fuga de talento y 'burnout'

El resultado de estas condiciones es una profesión con una alta tasa de "ansiedad, de depresión, de burnout" y un número creciente de profesionales que "están colgando la bata". La especialista ha lamentado que, a pesar de contar con un sistema de formación "excelente" como el MIR, muchos médicos acaban emigrando a otros países en busca de un mejor trato o, directamente, abandonan la profesión. "Es una pena que esas personas estén yéndose a otros países", ha comentado, subrayando el "desánimo" generalizado que se percibe en los pasillos de los hospitales.

Ante la preocupación de los pacientes por la cancelación de citas, la doctora Carrillo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que los servicios mínimos se cumplirán en áreas críticas como urgencias, quirófanos o tratamientos oncológicos. De hecho, ha revelado una paradoja del sistema: "En algunos sitios los mínimos son del 100 por 100, y ese día de huelga hay más gente trabajando que la que suele haber habitualmente". Finalmente, ha pedido a la población que entienda que sus reivindicaciones buscan protegerlos también a ellos: "Si un médico no se cuida, no puede cuidar a la población".