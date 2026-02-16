"El Real Madrid, si Arbeloa consigue sacar el mejor rendimiento de jugadores como Vinicius y Valverde, sería un equipo más competitivo y podría ganar algún título esta temporada"

El Real Madrid goleó este pasado sábado a la Real Sociedad (4-1). Una victoria que lideró Vinicius con sus dos goles desde el punto de penalti y que sirvió al conjunto blanco para ponerse líder de La Liga a la espera del Girona - Barcelona que se disputará este lunes en Montilivi.

ARBELOA ELOGIA A VINICIUS Y PIDE PACIENCIA CON HUIJSEN

Y Álvaro Arbeloa confesó en rueda de prensa que el futbolista brasileño desde su llegada "está haciendo partidos de nivel". "Llevo un mes viendo a un gran Vinicius, está haciendo grandes partidos. Está siendo desequilibrante, marca goles, da asistencias… Para mí es un jugador que va más allá de los números", afirmó.

Y agregaba seguidamente: "Es un jugador que es de los mejores del mundo, es un chico fantástico, un gran jugador y es una suerte tenerle conmigo".

EFE Abrazo entre Arbeloa y Vinicius tras el gol del brasileño al Mónaco eh Champions League

El entrenador del Real Madrid también quiso proteger de los pitos y las críticas a Dean Huijsen, que no tuvo una gran actuación y cometió el penalti que permitió a la Real Sociedad poner el 1-1 en el marcador. "Es joven y ser defensa del Real Madrid no es fácil", señaló Arbeloa.

CAÑIZARES

Y es que parece que, desde la llegada de Arbeloa, Vinicius se parece más a aquel futbolista que en 2024 brilló y se quedó a las puertas de ganar el Balón de Oro. El brasileño ha subido su rendimiento en los últimos encuentros y sobre los motivos de esa mejoría quiso hablar Santi Cañizares en 'el Tertulión de los domingos'.

900/Cordon Press Vinicius celebra uno de sus dos goles contra la Real Sociedad.

"El Real Madrid, históricamente, no ha sido un equipo que se sostenga con la táctica porque el jugador bueno piensa que ya le llega con la calidad", empezó diciendo el exfutbolista.

Y añadía: "Esos jugadores buenos marcan la diferencia con su calidad y no les gusta entrenar la táctica. Por esa razón, todos los entrenadores tácticos que han llegado al Real Madrid han ido por los aires".

Para finalizar, Cañizares se aventuraba a pronosticar el futuro a corto plazo del Real Madrid en la presente temporada. "Esto es una cuestión de encontrar el mejor rendimiento de los futbolistas. Y parece que Arbeloa ha encontrado ese mejor rendimiento en Vinicius y Valverde; por eso, el Real Madrid ya parece otra cosa. Y si encuentra el nivel óptimo de otros jugadores, estaríamos hablando de un equipo más competitivo y que, quizás, asustaría a alguno y podríamos plantear la posibilidad de ganar algún título de los dos que le quedan", comentó.