Chema, vecino de Grazalema, emocionado por su vuelta al municipio: "Tengo que dar las gracias a COPE por ser la voz del pueblo"

La mejor noticia ha llegado este viernes para Grazalema. Tras diez días fuera de casa, se ha autorizado la vuelta ordenada y paulatina de la mayor parte de los vecinos de esta localidad gaditana. Uno de ellos, Chema Domínguez, ha manifestado su emoción en el programa 'Herrera en COPE' ante el presentador Alberto Herrera, convirtiéndose en la voz de un pueblo que anhela la normalidad.

Visiblemente emocionado, Chema Domínguez ha agradecido el apoyo recibido durante estos días de incertidumbre. "Perdóname, emocionado escucharte, y todo tiene su principio y su final", ha expresado al inicio de la conversación, agradeciendo a la emisora su labor informativa: "Sois la voz de Grazalema, Alberto, de verdad, de corazón, gracias en el nombre del pueblo y en nombre mío, porque os habéis portado fantástico".

Grazalema (Cádiz) bajo la lluvia

Un regreso paulatino y con cautela

La noticia del regreso la recibieron el día anterior, cuando el presidente Juanma Moreno les informó de que se evaluaría la situación. La vuelta se está organizando con un mapa que delimita una pequeña zona que aún no cuenta con seguridad. A partir de esta misma tarde, los vecinos podrán ir accediendo a sus domicilios poco a poco.

A pesar de que su vivienda es habitable, Chema Domínguez ha decidido actuar con prudencia. "Mi idea es de ir mañana por la mañana, voy a hacer las cosas tranquilo, porque tengo una niña y tampoco quiero ver la situación de la casa", ha explicado. Para él, es clave la calma: "estamos muy contentos, pero vamos a ir paulatinamente y muy tranquilos".

Domínguez ha subrayado que la vuelta a la normalidad depende también de la restauración de los servicios mínimos. Ha señalado la importancia de que lleguen suministros a los supermercados y se restablezcan servicios como la luz, que no sabe si funciona en su casa. "Tenemos muchas ganas de ir, pero vamos a ir poco a poco", ha insistido.

Carácter y agradecimiento

Durante la entrevista, ha habido un momento para el agradecimiento a las localidades vecinas por su solidaridad. En especial, ha mencionado a Ronda: "Ronda se ha portado con nosotros, siempre estará en el corazón de Grazalema", ha afirmado Chema Domínguez.

El vecino de Grazalema se ha mostrado convencido de la capacidad de recuperación del pueblo. "Este pueblo tiene se ha demostrado que tiene bastante carácter, y y creo que les vamos a levantar con la ayuda de todos y con la ayuda especialmente de ustedes también, vamos a aportar cada uno un granito de arena, y seguro que vamos a llegar a la normalidad", ha declarado con optimismo.

El intercambio ha finalizado con una invitación de Chema Domínguez a Alberto Herrera para que visite el pueblo, a lo que el presentador se ha comprometido. Herrera, quien ha anunciado que va a ser padre, ha prometido pasarse por Grazalema a su vuelta para conocer la situación y darles un abrazo.