Carlos (45), camionero: "Llevo siete años trabajando, al día hago un viaje de Palencia a Soria y puedo volver a tener que cargar para ir a Salamanca"

Carlos, un camionero palentino de 45 años, ha compartido su día a día en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Su labor es una pieza fundamental para el funcionamiento de la sociedad: repartir las mercancías que llenan las estanterías de una conocida cadena de supermercados en Castilla y León. Desde fruta y pescado hasta productos secos, Carlos se encarga de que todo llegue a su destino, una realidad que conocen bien otros profesionales del sector como la de este camionero autónomo.

Una jornada sin un final definido

La rutina de Carlos comienza en una central logística en Villa Muriel, junto a Palencia, desde donde distribuye la mercancía. Sin embargo, su jornada laboral no tiene un horario fijo. "Hoy, por ejemplo, voy a Almacén y a Soria", explica, pero su día puede no terminar ahí. "Puedo volver a tener que cargar otra vez y marcharme a Salamanca, hay días que se dobla", confiesa. Esta variabilidad significa que algunas jornadas acaban a la una del mediodía, mientras que otras se extienden hasta las cinco o seis de la tarde, una situación que rompe con los tópicos del sector, como el del camionero que reveló su sorprendente sueldo.

Madrugamos, nos lanzamos pronto, acabamos tarde y esto es así, este trabajo es así"

Alamy Stock Photo Un camionero cierra las puertas de su remolque de carga estacionado. Conductor profesional con guantes resistentes.

A pesar de la dureza, Carlos afronta su profesión con una actitud ejemplar. Se considera "un eslabón más de la cadena" y asume la realidad de su oficio con entereza. Lleva siete años en la profesión, primero en Santander y ahora de vuelta en su Palencia natal, trabajando para un jefe que califica como "genial". Lejos de quejarse, asegura ser feliz: "Siempre he sido una persona que estoy contento, que trabajo con alegría". Su testimonio abre la puerta al debate sobre el sueldo de un camionero y las condiciones laborales.

La radio, el gran compañero de ruta

Nos hacéis mucha compañía"

Gemini Un camionero mientras conduce su camión que hace una ruta internacional

Durante su conversación con 'El Pulpo', Carlos se encontraba cerca de Soria, tras haber parado en un área de servicio para atender la llamada. Sus palabras reflejan el sentir de muchos profesionales de la carretera. "Nos hacéis mucha compañía", afirma, destacando el papel fundamental de la radio para quienes, como él, pasan horas al volante. Este camionero, que se declara seguidor de Carlos Moreno desde sus tiempos en Cadena 100, agradece la compañía que el programa le brinda durante las largas y, a menudo, solitarias jornadas de madrugada.