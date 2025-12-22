Javi Pájaro, camionero: "Soy autónomo y estoy comiendo mientras me descargan el camión, en este oficio hay que aprovechar el tiempo"

El día a día de un camionero es una lucha constante contra el reloj. Así lo ha mostrado el transportista Javi Pájaro, un camionero autónomo que ha compartido una escena de su rutina diaria en la red social TikTok. En un vídeo que se ha popularizado rápidamente, Pájaro se graba a sí mismo comiendo en la cabina de su vehículo mientras espera a que los operarios terminen de descargar la mercancía que transporta.

La publicación se vertebra sobre una idea que resume la vida en la carretera: la optimización del tiempo. "Soy autónomo y ahora mismo estoy comiendo mientras me descargan el camión", comienza explicando. "En este oficio hay que aprovechar el tiempo, sobre todo cuando se tiene prisa", sentencia. Para comer, el transportista explica que ha calentado "un poquito de codillo del que venden en el Mercadona", asegurando que "la verdad es que está muy bueno".

La ruta nunca se detiene

La planificación es clave en esta profesión, y Javi Pájaro detalla su plan de acción con total naturalidad. Si el personal del almacén termina su labor antes de que él acabe de comer, no hay problema: "saco el camión del muelle, me estaciono en la calle de enfrente y termino allí tranquilamente". A pesar de que afirma no tener prisa, reconoce que le gustaría tener tiempo durante la tarde para "pasar la ITV con un tontero y dejarlo ya listo".

La escena que muestra Pájaro es un reflejo de las condiciones laborales de muchos transportistas, que a menudo se enfrentan a largas jornadas y salarios ajustados, tal y como explicaba otro camionero llamado Laur en COPE. Las paradas para comer se convierten en momentos cruciales que, como se ve en el vídeo, deben adaptarse a los tiempos de carga y descarga, aunque muchos prefieran, como contaba el transportista Manuel, no renunciar a un menú del día.

Finalmente, el desenlace de la comida llega antes de lo previsto: "parece que he terminado yo antes que ellos de descargar", comenta Pájaro. Tras la breve pausa, la rutina continúa. Sus siguientes pasos son claros: "en cuanto terminen, saco el camión, lavo los cacharros y seguimos de viaje". Antes de arrancar, un último detalle para reponer fuerzas: "me voy a comer una naranjita, que tiene vitamina C".