Un camionero revela su sorprendente sueldo en España y rompe tópicos: "Hay meses en los que llego a cobrar 2.500 euros y tengo toda la tarde libre para mi"

El debate sobre los sueldos en el sector del transporte siempre está de actualidad, pero las cifras que desvela un camionero español rompen con muchos de los mitos establecidos. Este profesional del volante ha detallado las condiciones de su trabajo y una nómina que puede alcanzar cifras muy elevadas. Según explica, su salario mensual suele rondar entre los 3.000 y los 4.500 euros, aunque admite que la cifra final depende de la carga de trabajo: "algún mes, depende de los viajes que hayas hecho, [pueden ser] 2.600".

A mí me da de sobra, tengo para mi capricho y para ahorrar" Camionero

La clave de la jornada: empezar de madrugada para tener la tarde libre

Más allá del salario, la clave que explica la satisfacción de este transportista con su empleo es el horario. Su jornada laboral le permite un nivel de conciliación poco común en el sector. "Si yo arranco a las 4 de la noche, 4 y media, da igual, y llego entre una, una y media a casa, he hecho estas horas, tengo toda la tarde libre para mí", asegura. Gracias a este horario intensivo, no agota las 15 horas de disponibilidad que marca la ley, sino que las aprovecha para el descanso.

Europa Press



Esta rutina le permite estar "muy contento, la verdad". La posibilidad de disfrutar de su tiempo personal cada día es un factor diferencial respecto a otros compañeros de profesión. "Hay algunos que tienen que hacer dos viajes", comenta, una situación que él evita y que le permite mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal.

Ganas poco, si tú lo ves así, pero oye, yo a la una he plegado" Camionero

¿Un sueldo alto o bajo? La perspectiva lo es todo

Ante la cuestión de si sus ingresos son elevados o no, el camionero se muestra pragmático y satisfecho. "Hay gente que me dirá, 'ganas poco'. Bueno, si tú lo ves así, que gano poco, pero oye, yo a la una he plegado", reflexiona. Para él, la cifra es más que suficiente para su estilo de vida. "A mí me da de sobras. Yo puedo vivir, tengo mi capricho, lo que sea, tengo para ahorrar, ya está, me da de sobras", sentencia, dejando claro que la calidad de vida no solo se mide en dinero.