Carlos (35), biólogo: "Llevo seis años fuera de España y el problema es que te ves obligado a salir, la investigación que hago en París sería imposible por financiación"

El caso de Carlos Pascual Caro (35 años) es el de miles de jóvenes que han tenido que buscar un futuro profesional fuera de nuestras fronteras. Este biólogo molecular extremeño ha contado en el programa 'Poniendo las Calles', con Carlos Moreno 'El Pulpo', que lleva ya seis años en París porque la investigación que desarrolla sería inviable en nuestro país. Su historia es un reflejo de la llamada 'fuga de cerebros', una realidad que también afecta a otros sectores como demuestra el caso de médicos que se marchan a Catar.

Pascual, que actualmente preside la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia e investiga en el prestigioso París Brain Institute, partió de un pueblo de Extremadura. Tras licenciarse en Biología y hacer una estancia en Escocia, en 2020 le surgió una oportunidad en un grupo de investigación en París, y no la dejó escapar.

Una carrera imposible en España

A la pregunta de Carlos Moreno 'El Pulpo' sobre qué le ofrece Francia que no le dé España, el biólogo es rotundo: "oportunidad laboral y crecimiento profesional". No se trata de que la formación en España sea peor, sino de la falta de oportunidades posterior, un problema que, como en el caso de este cirujano canario en Austria, obliga a muchos a emigrar. "La investigación que hago en París sería muy difícil desarrollarla en España, básicamente por la financiación que tengo al alcance de la mano aquí", afirma.

El problema es que no se tenga la oportunidad de retornar o que te veas obligado a salir"

Pixabay Laboratorio y tubos de ensayo

A Carlos le gustaría volver, pero las condiciones no son las adecuadas. Anima a los jóvenes a vivir una experiencia internacional para el "crecimiento personal y profesional", pero denuncia la raíz del problema: "El problema es que no se tenga la oportunidad de retornar o que te veas obligado a salir". A pesar de que reconoce que "se ha mejorado bastante en los últimos años", insiste en que "falta mucho por alcanzar unas medidas estables" para el desarrollo de la carrera investigadora en España, una situación similar a la de otros profesionales como profesores que encuentran mejores condiciones en Alemania.

¿Cómo se comunican las neuronas?

En el Paris Brain Institute, el centro de neurociencia más grande de Francia, Carlos Pascual estudia cómo se comunican las neuronas. Su investigación se centra en unas piezas, las proteínas estructurales, que conectan la neurona emisora y la receptora. Utiliza un símil muy gráfico para explicarlo: "Funcionan como los puentes en nuestras ciudades; si el puente se rompe, se pierde la comunicación".

Las neuronas no gastan energía a lo tonto"

Su grupo de investigación ha observado que estas piezas, que se creían estáticas, tienen cierto dinamismo, lo que indica una función importante, ya que, como señala, "las neuronas no gastan energía a lo tonto". La ausencia de estas proteínas está relacionada con la aparición de desórdenes neuropsiquiátricos o enfermedades degenerativas.

El mejor ejercicio para el cerebro

Sobre cómo cuidar estas proteínas, el investigador recuerda la importancia de los buenos hábitos de vida. Sin embargo, añade una recomendación específica ante la comodidad tecnológica: realizar ejercicios de memoria sencillos. "Ya no memorizamos nada, hemos ido a todo lo fácil, y hay veces que yo recomiendo hacer ese pequeño esfuerzo", como recordar números de teléfono o direcciones.

A pesar de las oportunidades profesionales y de que considera París "una ciudad maravillosa", este extremeño echa de menos todo de España: "la climatología, el ambiente familiar, los amigos". Y, por supuesto, la comida: "No cambio la gastronomía que tengo en mi tierra por la de aquí", confiesa.