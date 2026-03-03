María Ruiz, portavoz de la Guardia Civil: "Antes de abrir la puerta a un revisor de la compañía eléctrica, compruebe su identidad con el número oficial y deje la cadena de seguridad"

La detención de varios falsos revisores de compañías eléctricas que robaban a personas de avanzada edad en la Sierra Norte de Madrid ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la prevención. Para explicar cómo actuar en estos casos, María Ruiz, portavoz de la Guardia Civil, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE Madrid', donde ha ofrecido una serie de pautas para evitar ser víctima de estas estafas.

La identificación, un paso clave

María Ruiz ha recordado que las empresas de suministros tienen la obligación de notificar las revisiones con antelación, ya sea mediante una carta o con avisos en el tablón de anuncios del edificio. Por tanto, una visita inesperada debe ser la primera señal de alerta para los usuarios.

Guardia Civil

La portavoz ha insistido en que la identificación del técnico es un paso fundamental y no hay que confiarse. "No basta con que la persona vista un uniforme o lleve una tarjeta al cuello, estos elementos son muy fáciles de falsificar", ha señalado. Por ello, recomienda que "antes de abrir la puerta, pida el carnet profesional, utilice la la mirilla o mantenga la cadena de seguridad puesta".

Verificación y métodos de pago

Otro punto crítico es la verificación telefónica. Ruiz advierte del riesgo de usar los contactos que facilita el propio operario. "Nunca llame a los números de teléfono que el propio técnico le facilite para confirmar su identidad, ya que podría redirigirle a un cómplice", ha explicado. La recomendación es buscar el número oficial de su compañía en una factura antigua o en Internet y llamar para confirmar la visita.

Nunca llame a los números de teléfono que el propio técnico le facilite" María Ruiz Portavoz de la Guardia Civil

Finalmente, la portavoz de la Guardia Civil ha sido tajante respecto al pago: "jamás pagar en metálico". Las empresas siempre cargarán los importes de las revisiones en la cuenta bancaria que el cliente ya tiene registrada, por lo que cualquier petición de dinero en efectivo es un indicio claro de que se trata de una estafa.