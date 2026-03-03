"No sólo la gasolina, ayer el precio llegó hasta los 4.699 euros para la onza de oro, un máximo histórico; todo lo que tenga que ver con la joyería va a subir"

La crisis desatada en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel ha provocado una reacción inmediata en los mercados, con caídas en las bolsas y un disparo en el precio de las materias primas. En el programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' junto a Jorge Bustos las consecuencias directas que esta escalada tendrá en la economía de los ciudadanos.

Escúchalo en Podcast Todo lo que se encarecerá tras la guerra en Oriente Medio | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Claves del impacto energético

El primer impacto se nota en la energía. Como ha explicado García de la Granja, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 50 % del petróleo mundial y el 30 % del gas natural, se encuentra prácticamente cerrado. Esto tiene dos consecuencias inmediatas y directas para el consumidor: "la subida del precio de las gasolinas, los gasóleos" y el encarecimiento de "la factura de la luz" debido al aumento del coste del gas.

En la misma línea, el analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de Emergencia' con Carlos Herrera, ha confirmado que los efectos ya son visibles. Según Vidal, tras los ataques, "el petróleo Brent subía un 10 por 100" en cuestión de horas, pasando de 73 a 80 dólares. Algunos analistas vaticinan que se podrían alcanzar los "100 dólares el barril" si el conflicto se prolonga, lo que anticipa un temido "repunte de la inflación".

El oro, un valor refugio en máximos

El oro, considerado el "valor refugio por naturaleza", también ha reaccionado con fuerza. Pilar García de la Granja ha destacado que su precio no ha parado de subir en los últimos meses, y ahora se entiende el porqué. "Ayer mismo, la onza de oro se colocaba en su máximo histórico 4699 euros, tras subir más de un 6 por 100 en la sesión". Este encarecimiento afectará directamente a sectores como la joyería.

Pero el impacto va más allá. La colaboradora de COPE ha recordado que el oro es un "componente esencial en electrónica, en medicina y en la industria aeroespacial" por su alta conductividad y resistencia. Se utiliza en conectores, implantes médicos y satélites, por lo que la conclusión, según García de la Granja, es que "también vamos a ver cómo sube el coste de todo lo anterior".

DPA vía Europa Press Una barra de oro que pesa 12,5 kilogramos sobre gránulos de oro.

El transporte marítimo, en jaque

El transporte de mercancías es otro de los grandes afectados. Pilar García de la Granja ha informado de que el pasado sábado, "las aseguradoras comunicaron a los armadores que iban a cancelar las pólizas" y a aumentar los precios de la cobertura para los buques que navegasen por el golfo y el estrecho de Ormuz.

Según los expertos citados por la periodista, "los precios pueden incrementarse hasta un 50 por 100 en los próximos días". Para un buque de 100 millones de dólares, por ejemplo, el sobrecoste por viaje podría pasar de 250.000 a 375.000 dólares. Como resultado, "todo lo que se transporta, por lo tanto, es más caro", y las rutas alternativas, al ser más largas, no solucionan el problema.

Un cierre prolongado equivaldría a que Irán se disparara en el pie y dejara sin suministro a su gran aliado y cliente" Marc Vidal Inversor

A pesar de que varias navieras ya han comenzado a suspender sus envíos en la zona, Marc Vidal ha expresado sus dudas sobre un bloqueo prolongado del estrecho. El principal perjudicado, explica, sería China, "el mayor comprador de petróleo iraní y de gas qatarí". Por ello, un cierre total "equivaldría a que Irán se disparara en el pie y dejara sin suministro a su gran aliado y cliente", un escenario que Vidal ha calificado como "improbable de momento".

La conclusión final, en palabras de Pilar García de la Granja, es clara: la inflación va a subir y todo será más caro. Un panorama especialmente preocupante, ha sentenciado, para "un país como el nuestro, que es poco competitivo, que es de sueldos bajos y que es de impuestos disparados".