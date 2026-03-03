José Carlos Capel, crítico gastronómico: "Los tomates eran de finales de agosto y ahora hay todo el año; la gente no conoce los productos en temporada"

La predicción de Juan Roig, presidente de Mercadona, de que en 2050 los hogares españoles no tendrán cocina ha encendido el debate. Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera y María José Navarro, el prestigioso crítico gastronómico José Carlos Capel ha calificado esta tendencia como una "tragedia cultural" que ya está en marcha. Según Capel, director de Madrid Fusión, el hecho de que cada vez se cocine menos es un fenómeno creciente y preocupante.

Un alejamiento global de los fogones

José Carlos Capel ha explicado que este alejamiento de las cocinas domésticas no es un fenómeno exclusivo de España, sino una "enfermedad del mundo entero" que también padecen otros países mediterráneos como Italia o Francia. "La gente no quiere cocinar, o no tiene tiempo", ha señalado, añadiendo que, aunque cocinar es una actividad placentera, "conlleva mucho sacrificio" y "hay que pagar el precio".

El crítico ha puesto el foco en la gestión del tiempo personal como una de las claves. En este sentido, ha lamentado la cantidad de horas que se dedican a los dispositivos móviles en detrimento de otras actividades. "¿Cuánta gente, cuántas horas se le dedican al teléfono? Simplemente, todo el tiempo que tú le dedicas al teléfono, a mirar Instagram y a poner mensajes del tipo que sea, se lo está restando a otras actividades" como leer o, precisamente, cocinar.

Crítica gastronómica: opinión vs. conocimiento

Otro de los temas abordados ha sido el estado actual de la crítica gastronómica, que Capel considera "arrinconada" en España. En este contexto, ha reflexionado sobre el papel de los influencers en el sector, marcando una clara diferencia entre tener una opinión y poseer el conocimiento para fundamentarla.

El mercado es libre, la opinión es libre, el conocimiento es otra cosa" José Capel Crítico gastronómico

Capel ha sido tajante al afirmar que "el mercado es libre, la opinión es libre, el conocimiento es otra cosa". Para el experto, tener un criterio sólido requiere "viajar, leer, haber comido en muchos sitios y ser muy prudente con las afirmaciones", algo que contrasta con los "disparates tremendos" que, según él, se escuchan a menudo. A pesar de su gran seguimiento, con 160.000 seguidores en Instagram y 60.000 en X, ha revelado que "nadie me hace ningún tipo de proposición ni me ha ofrecido dinero, en absoluto".

La pérdida del sabor y la paradoja de las redes

El director de Madrid Fusión ha destacado la paradoja de que las redes sociales "están llenas de recetas de todo tipo" que acumulan visualizaciones pero que, en realidad, "nadie las hace". También ha apuntado que el diseño de las viviendas modernas, con la "cocina integrada" en el salón, podría ser el inicio de este "drama", al estar concebidas para "recalentar poco" y no manchar, arrinconando el espacio tradicional de los fogones.

Finalmente, Capel ha lamentado la pérdida de la estacionalidad de los productos. "Se ha roto todo, porque antes yo he vivido con el ciclo de las estaciones", ha recordado. Ahora "hay fresas en enero" y "tomates todo el año", lo que provoca un "desconocimiento total" de los productos de temporada. Según el crítico, "hemos perdido el sabor de cosas importantísimas" debido a que muchos alimentos están "modificados genéticamente", como la "sandía sin pepita" o la "uva sin pepita".

Para Capel, este es el "signo de los tiempos", impulsado por las "grandes empresas multinacionales" de semillas y fertilizantes para "alimentar a masas crecientes". Aunque lo considera "una tristeza", ha concluido que todavía es posible refugiarse en los productos de temporada que conservan su autenticidad durante unos pocos meses al año.