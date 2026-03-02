Dana Erlich, embajadora de Israel en España, sobre la postura del Gobierno: "Nos preocupa la seguridad del país, sorprende que no condenen a Irán de forma clara"

La embajadora de Israel en España, Dana Erlich, ha manifestado su sorpresa por la postura del Gobierno español ante el conflicto con Irán. Durante una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Erlich ha señalado: "Me sorprende que no se junten a esas declaraciones de condenar a Irán en una forma clara y sin críticas". La diplomática considera que es el momento de "trabajar juntos como comunidad internacional" frente a un régimen que "está rompiendo y violando la ley internacional".

La amenaza iraní, un peligro global

Erlich ha explicado que "la amenaza iraní la vemos ya desde décadas" y no afecta únicamente a Israel, que es su "objetivo principal". Según la embajadora, esta amenaza se manifiesta en todo el mundo a través del financiamiento y capacitación de "organizaciones terroristas", como los ataques sufridos en Argentina. Además, ha destacado la preocupación generalizada por el programa nuclear de Irán y sus misiles balísticos, que Teherán ha intentado ocultar "más y más bajo tierra".

La decisión de actuar en este momento, según ha relatado, responde a un "momento crucial" para eliminar la amenaza iraní de forma permanente. Aunque ha reconocido que "no es una decisión fácil", ha defendido la operación como una medida necesaria. "Nosotros estamos todos preocupados, estresados, pero entendemos que esa decisión había que tomarla ahora para asegurarnos que esta amenaza ya no es algo que nos impide cada día", ha confesado, recordando que su propia familia se encuentra en refugios.

Nosotros estamos todos preocupados, estresados, pero entendemos que esa decisión había que tomarla ahora"

EFE Una fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciando un discurso desde el tejado del Kirya en Tel Aviv, Israel.

El régimen iraní y la falta de apoyo en España

La embajadora también ha abordado la naturaleza del régimen de los ayatolás, describiéndolo como "una ideología". Ha expresado su esperanza en que la población iraní, que "está pidiendo el mínimo de los derechos humanos", pueda lograr un cambio. En este punto, se ha mostrado crítica con la falta de movilización en España: "Me sorprende cada vez que no se escucha mucho sobre eso aquí en España. No vi manifestaciones aquí en las calles, ni de Madrid ni en Barcelona, apoyando a los iraníes".

Erlich ha cuestionado por qué el foco de la condena en España se dirige únicamente hacia Israel. "Si es de verdad sobre derechos humanos, ¿por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní?", se ha preguntado. Ha lamentado que no se escuche "nada cuando están ejecutando, están matando en una forma tan brutal menores de edad ahí, en Irán".

Si es de verdad sobre derechos humanos, ¿por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní?"

COPE Dana Erlich, embajadora de Israel en España, con Ángel Expósito

La postura de España: "Sorprende que no condenen a Irán"

En el plano regional, ha afirmado que Irán "no tiene ni aliados ni amigos" y que su amenaza se extiende a través de organizaciones como Jezgulá en el Líbano o Jamás. Ha mencionado que muchos países, incluidos los firmantes de los Acuerdos de Abraham y Arabia Saudí, "entienden completamente lo que Israel está haciendo". Para contraponer visiones, ha recordado la entrevista de Expósito con el embajador iraní en Madrid, y ha subrayado que, en su opinión, "todos los países de la región no quieren al estado terrorista de Irán que siga teniendo ese poder".

Respecto a la postura del Gobierno español, que ha anunciado que las bases de Rota y Morón no se usarán en el conflicto, la embajadora ha mostrado su desconcierto. "Miro el mapa mundial y miro los países que están condenando a Irán [...] y es muy claro", ha dicho, citando a la Unión Europea, la OTAN y la mayoría de países europeos. "Nos preocupa la seguridad del país, sorprende que no condenen a Irán de forma clara", ha sentenciado, insistiendo en que Israel siempre ha visto a España como "un país socio, aliado".