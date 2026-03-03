"Está claro que Trump, según van avanzando las horas y se ve que hay una falta de un movimiento organizado sobre el terreno en Irán, va a pasar los recibos"

La situación entre Estados Unidos e Irán escala en tensión y la estrategia de la Casa Blanca cambia por momentos. El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha analizado en La Linterna con Ángel Expósito las últimas decisiones de Donald Trump, quien ha pasado de una verborrea constante a un silencio medido desde que comenzó la operación militar. Este cambio de postura se produce en un clima de verdadera molestia con el Gobierno español por su retirada de la red logística de apoyo.

El gobierno de España es una verdadera aberración"

La decisión de España ha provocado un profundo malestar en Washington. Tal y como ha recogido Alandete, el influyente senador Lindsey Graham ha llegado a afirmar que "el gobierno de España es una verdadera aberración". Esta reacción evidencia la brecha diplomática abierta en un momento de máxima tensión internacional, donde Estados Unidos busca consolidar sus apoyos para una operación de gran envergadura.

Objetivos: cambio de régimen en Irán

Aunque Trump no ha respondido preguntas en público, sus planes se han ido conociendo a través de otras vías. El presidente estima que la operación durará un mínimo de cuatro o cinco semanas y, en un cambio radical respecto a su postura inicial, ahora "no descarta enviar a soldados sobre el terreno". Los objetivos son claros: destruir el programa nuclear, la armada, la fuerza aérea y cualquier objetivo de mando militar que sostenga a la teocracia iraní, lo que apunta directamente a la Guardia Revolucionaria.

El éxito inicial de la operación, que acabó con la vida de un ayatolá y otros 40 mandos militares, ha complicado sin embargo la estrategia de transición. Según Alandete, para la cúpula estadounidense "se le ha hecho imposible" encontrar una figura de consenso para un gobierno civil, similar a la que se buscaba en Venezuela. Por ello, en Washington ya se habla abiertamente de "cambio de régimen", lo que aboca a un escenario de operación militar a gran escala.

La hora de pasar los recibos a Israel y Arabia Saudí

Ante la falta de un movimiento organizado en el terreno que facilite la transición, el análisis del corresponsal es claro: Trump va a "pasar los recibos". Esto significa que exigirá una implicación directa a Israel y Arabia Saudí, los dos grandes aliados que más han presionado en los últimos meses para "descabezar a Irán". Tanto Netanyahu como el príncipe heredero saudí, Muhammad bin Salman, insistieron a puerta cerrada en la necesidad de actuar.

Esta exigencia de Trump, según Alandete, podría forzar un hito histórico: el "establecimiento de relaciones directas entre los dos grandes adversarios", la potencia judía y la potencia árabe. Esta nueva dinámica podría reconfigurar las alianzas en una guerra en Oriente Medio que se prevé larga, poniendo a prueba la capacidad de resistencia del pueblo iraní.