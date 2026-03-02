Expósito recuerda unas palabras de Pablo Iglesias sobre Irán: "Así se entiende mucho mejor las medias tintas del Gobierno"

El comunicador Ángel Expósito ha ofrecido en 'La Linterna' de COPE un análisis detallado sobre la nueva escalada de la guerra en Oriente Medio, desgranando el conflicto en diez puntos clave. Expósito ha puesto el foco en las implicaciones globales y ha concluido recuperando unas polémicas declaraciones de Pablo Iglesias sobre Irán para contextualizar lo que considera las medias tintas del Gobierno de España en esta crisis.

Las claves de la nueva fase de la guerra

Expósito enmarca la situación de los ayatolás en Irán en un contexto más amplio, junto al chavismo en Venezuela, el castrismo en Cuba y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Según su análisis, observar el panorama completo permite comprender mejor cada una de las acciones y sus interconexiones en el escenario mundial.

El análisis también ha recordado el reciente aplastamiento de las manifestaciones en Irán, protagonizadas por universitarios y mujeres. Para ilustrar la brutalidad del régimen, Expósito ha recurrido a las palabras del diplomático Gustavo de Arístegui en COPE, quien describió a las milicias basij como "unos animales adoctrinados que han matado a iraníes por las calles sin el más mínimo escrúpulo", diferenciándolos del ejército regular.

EFE Un hombre camina este lunes entre las ruinas de un edificio bombardeado en la noche del 26 de marzo en un ataque israelí-estadounidense en plaza Nilufar en el este de Teherán (Irán)

Otro de los puntos fundamentales es el eterno conflicto entre suníes y chiítas, con Arabia Saudita posicionándose al frente de una liga regional contra los ayatolás. Además, se ha mencionado la operación "Furia Épica", citando al blog del general Pitach, cuyo objetivo sería destruir el programa nuclear iraní y promover un cambio de régimen en el país.

El tablero geopolítico

Los recientes ataques a bases estadounidenses en países como Emiratos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí confirman, según Expósito, la "enorme distancia militar entre Estados Unidos e Irán". El comunicador también ha comparado la contundente reacción de líderes como Macron, Starmer y Scholz con la postura del gobierno español, afirmando que "en los premios Goya somos la bomba, pero en el mundo no pintamos una higa".

El director de 'La Linterna' ha subrayado que el nuevo escenario bélico no contempla invasiones al estilo de Irak o Afganistán, sino operaciones más quirúrgicas. También ha destacado la importancia geoestratégica del estrecho de Ormuz y la dependencia energética global, y cómo las ramificaciones del conflicto se extienden a través de los 'proxys' de Irán, como Hezbolá en el Líbano, Hamás en Palestina y los hutíes en Yemen.

EFE Un partidario hutí sostiene un arma y ondea una bandera iraní durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Saná, Yemen.

Finalmente, Expósito ha señalado a Vladimir Putin como uno de los grandes perjudicados de esta guerra más allá de Oriente Medio. La razón es que Irán es un proveedor clave de misiles balísticos y drones para el ejército ruso en su ofensiva contra Ucrania, por lo que un debilitamiento del régimen iraní dejaría a Rusia sin un socio y proveedor fundamental.

Cabalgar contradicciones

El punto final del análisis de Ángel Expósito ha sido una "postdata" dedicada a la política nacional y que sirve para entender la postura del Ejecutivo. El comunicador ha rescatado un vídeo de Pablo Iglesias en el que el entonces líder de Podemos justificaba su relación con el régimen iraní.

En el vídeo, Iglesias afirmaba: "A los iranís les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas, porque afecta a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos?". El exvicepresidente añadía que "quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas".

Tras emitir estas palabras, Expósito ha concluido su análisis de forma tajante, conectando directamente la hemeroteca con la actualidad. "Si a los iranís, como dice Pablo Iglesias, les interesa... así se entienden mucho mejor las medias tintas de nuestro gobierno", ha sentenciado el comunicador.