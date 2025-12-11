Ángeles, trabajadora en una residencia de ancianos: "Hay familiares que allí los dejan, es más, les llamas porque necesitan un corte del pelo y no viene nadie, se lo pagamos nosotros"

Ángeles, una trabajadora de una residencia de ancianos, ha compartido su sobrecogedora experiencia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Durante su intervención, ha descrito su labor como "muy dura", un trabajo que exige "mucha vocación" y que la enfrenta a diario a la crudeza de enfermedades como el Alzheimer.

Un mundo donde "el tiempo se paró"

Para los ancianos con los que trata Ángeles, aquejados de Alzheimer en una fase avanzada, la noción del tiempo ha desaparecido. "Para ellos el tiempo se paró", explica. No son conscientes de su enfermedad; viven en un estado que ella describe como "el vacío", aunque precisa que no sufren. "En su mundo son felices", asegura, un pensamiento que ofrece algo de consuelo ante una realidad tan difícil.

Alamy Stock Photo Jubilados con un andador con ruedas mirando el mar

A pesar de la desconexión, hay estímulos que logran traspasar esa barrera, y la música es el más poderoso. "Les ponemos música que les suene a sus años", comenta Ángeles sobre una de las actividades que realizan. Esos momentos musicales, junto con la atención constante del personal, son cruciales para su bienestar, un desafío constante en el reto de cuidar a los que cuidan.

Para ellos el tiempo se paró" Ángeles Trabajadora de una residencia de ancianos

El doloroso abandono familiar

Uno de los aspectos más duros de su trabajo es presenciar el abandono familiar. Aunque reconoce que "hay familiares que van todos, todos, todos los días", la otra cara de la moneda es desoladora. La experiencia de Ángeles es similar a la de otros trabajadores del sector, que a menudo se convierten en el único apoyo de los residentes.

Hay familiares que allí los dejan" Ángeles Trabajadora de una residencia de ancianos

Ángeles relata con dolor cómo algunos familiares se desentienden por completo. "Hay familiares que allí los dejan", afirma con contundencia. Narra situaciones como tener que llamar para pedir ropa y recibir respuestas displicentes, o incluso tener que pagar de su bolsillo servicios básicos: "les llamas porque necesitan un corte del pelo y no viene nadie, se lo pagamos nosotros". Este tipo de situaciones destapa la vulnerabilidad de los mayores, que en ocasiones se enfrentan a graves fallos en la seguridad de las residencias.

Alamy Stock Photo Grupo de jubiladas jugando al clásico juego de parchís en una residencia de ancianos

A mí lo que me llena es esto

La dedicación de Ángeles no es casual. Su motivación es profundamente personal, marcada por la enfermedad en su propia familia: su madre perdió la cabeza con solo 42 años y su abuela sufrió demencia. "He trabajado en otras cosas, pero a mí lo que me llena es esto", confiesa. Esta vocación la lleva a recorrer 60 kilómetros cada día para ir a su puesto de trabajo.

Para los residentes, los cuidadores lo son todo: "somos su paño de lágrimas, somos su saco de boxeo [...], somos sus alegrías, somos todo para ellos". A pesar de la satisfacción personal y de sentirse "feliz" en su trabajo, Ángeles denuncia la precariedad del sector. "Mi profesión, igual no está bien decirlo así en la radio, somos el culo del mundo", lamenta, señalando que es un "trabajo muy duro y mal pagado" que sobrevive gracias a la entrega de sus profesionales.