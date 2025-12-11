"Las mujeres embarazadas en España están abandonadas de la administración pública": las ayudas ya no llegan a la edad a la que las familias son padres

La situación de las mujeres embarazadas en España es de abandono por parte de las administraciones públicas. Así de contundente se ha mostrado Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre, durante una entrevista en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo'. La fundación ha publicado el 'Mapa de la Maternidad 2024', un informe que analiza las ayudas disponibles y cuya principal conclusión es la desprotección que sufren las madres.

Un 'abandono' institucional

El informe es el resultado de un minucioso trabajo de investigación. Según ha explicado Azcona, se envía una instancia a todas las administraciones públicas —comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones— para preguntar por sus políticas de ayuda a la mujer embarazada. A pesar de que la ley obliga a responder, la información recopilada evidencia una notable falta de recursos, una situación que obliga a muchas mujeres a buscar alternativas, como la que encontró ayuda en Red Madre para no abortar.

Madrid, la excepción en un mapa desolador

Dentro del panorama nacional, la Comunidad de Madrid es la que sale mejor parada, al ser la única con un plan de apoyo que abarca desde el quinto mes de embarazo hasta el año y medio del niño. Sin embargo, Azcona ha señalado que incluso esta ayuda es insuficiente y restrictiva, ya que se limita a mujeres menores de 30 años con cinco años de empadronamiento. Más allá de Madrid y un plan 'un poquito más pequeño' en Galicia, la directora de Red Madre define la situación en el resto del territorio como 'prácticamente todo es desolación'.

Las barreras laborales y la 'losa de hormigón'

La investigación de la fundación también profundiza en los motivos que dificultan la maternidad, siendo los laborales y económicos los principales. Azcona ha descrito varias barreras invisibles, como el 'suelo pegajoso', que impide a las mujeres con baja formación y puestos precarios ascender. Esta situación, agravada por la precariedad en el sector de los cuidados, se suma a la conocida como 'losa de hormigón': el peso de que más del 60 % de las mujeres asuman la mayor parte de las tareas del hogar y de cuidados.

Esta carga desigual tiene un impacto directo en el empleo. 'La maternidad es causa de desigualdad laboral', ha afirmado Azcona, apoyándose en un dato revelador: el 47 % de las mujeres encuestadas afirman que su trayectoria profesional cambió tras ser madres, en contraste con solo un 8 % de los hombres. Esta brecha obliga a muchas a reducir su jornada o aparcar su carrera.

La labor de la Fundación Red Madre se sustenta en dos pilares: ofrecer asistencia directa a las mujeres y defender la maternidad como un bien social. Con su informe, buscan generar concienciación social y política, enviándolo a todos los representantes para que 'analicen nuestro informe y se planteen ir dando pasos'. Azcona lamenta que en España no existan políticas familiares serias que consideren a la familia como una unidad, a diferencia de otros países europeos, dejando desprotegidos a muchos cuidadores, una situación que ha generado indignación con la reforma de la ley de dependencia.

Aunque desde la fundación se sienten satisfechos de que cada vez más gente conozca su labor, su directora ha ofrecido una reflexión final que expone la raíz del problema. 'Quizá no deberíamos existir y esto ya debería venir dado por la administración pública', ha sentenciado Azcona. Ha recordado que España es un Estado social que tiene 'la obligación de proveer a los ciudadanos que tienen más problemas', una responsabilidad que, en el caso de la maternidad, no se está cumpliendo.