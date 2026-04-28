Alcalde, divulgador científico: "Con los trasplantes parciales de corazón, si podemos usar cinco partes, esto multiplica por 5 el número de personas que lo reciban"

En el mundo, más de 300.000 personas esperan un trasplante de corazón para seguir viviendo. Una innovación médica pionera, analizada por el divulgador científico Jorge Alcalde en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, promete aliviar esta dramática espera, especialmente para los niños con patologías cardíacas. Se trata del trasplante parcial de corazón, una técnica que ya se ha realizado con éxito y que abre un horizonte esperanzador.

La noticia ha saltado desde Estados Unidos, donde un hospital de Carolina del Sur ha realizado por primera vez esta intervención en el país. La paciente ha sido una niña de 9 años con una patología congénita en una de sus válvulas cardíacas. En lugar de un trasplante total o una válvula artificial, los cirujanos le han implantado únicamente los tejidos necesarios del corazón de un donante para que su propia válvula comenzara a funcionar correctamente.

La gran ventaja para los pacientes infantiles

Esta técnica es especialmente necesaria para los más pequeños. Como ha explicado Alcalde, las válvulas artificiales, una solución común en adultos, no crecen con el tiempo. Esto obliga a los niños a someterse a futuras intervenciones para reemplazarlas a medida que su corazón se desarrolla. El trasplante de tejido cardíaco vivo soluciona este problema de raíz.

Este tejido va a crecer conforme crezca el niño y no será necesario volver a intervenir"

Hospital Gregorio Marañón Mariami, primera bebé en España con un trasplante parcial de corazón

La clave, según el experto, es que "al trasplantar solo esas partes necesarias del tejido cardíaco, este tejido va a crecer conforme crezca el niño o la niña, y, por lo tanto, no va a ser necesario volver a realizar intervenciones cuando sea más mayor". Esto supone una diferencia radical en la expectativa y calidad de vida de los pacientes pediátricos.

España, pionera en la técnica

Aunque la operación de Estados Unidos es reciente, esta tecnología no es completamente nueva. En el mundo solo se han producido unas 50 intervenciones de este tipo. España fue uno de los países pioneros cuando, en 2005, el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid aplicó esta técnica. La intervención fue aún más relevante porque, tal como se puede recordar en la hemeroteca de COPE, se aplicó por primera vez en Europa a un bebé de apenas meses de vida.

De momento, la del Gregorio Marañón ha sido la única vez que se ha realizado en España, pero Jorge Alcalde ha señalado que los médicos españoles están "muy atentos" a una tecnología que "se va a aplicar muy a menudo". La alta especialización de los profesionales en nuestro país, con casos de éxito como complejos dobles trasplantes, augura una buena adopción de estos avances.

Multiplicar los donantes y otras innovaciones

El potencial de esta técnica va más allá de la reparación de válvulas. Alcalde ha planteado un escenario revolucionario: si se aprende a usar porciones de un corazón para tratar distintas dolencias, el número de beneficiarios podría multiplicarse. Esto cambiaría por completo el paradigma de las listas de espera.

Si de cada corazón podemos utilizar cinco partes, esto multiplica por 5 el número de personas que lo reciban"

La reflexión del divulgador es clara: "imagínate que de esas 300.000 personas que están esperando un corazón, si de cada corazón podemos utilizar 4, 5, 3 partes, eso se multiplica por 3 o por 4 por 5, el número de posibles personas que reciban una terapia". La idea de que un solo donante pueda ayudar a varias personas es una de las grandes promesas de esta línea de investigación.

Junto al trasplante parcial, existen otras innovaciones que aumentan las posibilidades de éxito. Alcalde ha destacado el trasplante combinado de corazón y timo, un órgano clave del sistema inmunitario. Esta técnica, que también se ha realizado en España y que se suma a hitos como la realización de cuatro trasplantes de corazón en 70 horas, ha permitido reducir muchísimo los rechazos en niños.

Finalmente, el experto ha mencionado los xenotrasplantes, el uso de tejidos procedentes de animales. Aunque es una vía que todavía está "muy poco desarrollada", los científicos la consideran "una gran esperanza para el futuro" que podría solucionar definitivamente la escasez de órganos para donación.