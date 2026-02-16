Cuatro trasplantes de corazón en 70 horas mientras los médicos españoles inician una huelga histórica: "Puedes llegar cansado, pero merecía la pena"

El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha vuelto a demostrar la fortaleza de la sanidad pública española con un auténtico maratón de vida. En solo 70 horas, un equipo multidisciplinar ha realizado con éxito cuatro trasplantes de corazón a pacientes en situación de extrema gravedad. El doctor Juan Delgado, cardiólogo del centro y uno de los protagonistas de la hazaña, ha explicado en el programa 'La Linterna' de COPE cómo se gestó este hito sin precedentes.

Una proeza a contrarreloj

Paz, enfermera coordinadora de trasplantes en el 12 de Octubre, describe el proceso como "una función a contrarreloj" donde todo debe estar "coordinado y bien orquestado" para que los procedimientos lleguen a buen fin. El doctor Delgado coincide y explica que todo fue fruto de una "casualidad", ya que los donantes compatibles para los pacientes en lista de espera surgieron en esa breve ventana de 63 horas.

Esta concatenación de avisos puso a prueba "el músculo que tiene una institución como el hospital", perteneciente a la sanidad pública madrileña. Según relata el cardiólogo, el reto se afrontó "de la mejor forma posible que sabíamos hacer". Tres de los pacientes ya han recibido el alta, mientras que el cuarto, que presentaba una mayor complejidad, evoluciona favorablemente.

Este último caso se trataba de un paciente que ya había sido trasplantado hacía diez años y cuyo injerto se perdió por un rechazo crónico. Tras un año en lista de espera, surgió un donante compatible. Su cirugía se intercaló con las de otros tres pacientes que se encontraban en situación crítica en la UCI, dependientes de máquinas. Una historia de superación que recuerda a la de otros pacientes que han vuelto a nacer gracias a un trasplante.

Un equipo de más 100 personas

Detrás de este logro hay un equipo humano que, según Delgado, "puede alcanzar a 100 personas". Servicios de inmunología, intensivos, coordinación de trasplantes, cirujanos, enfermeras, perfusionistas, cardiólogos e intensivistas componen la extensa red de profesionales implicados. "Es un grupo humano muy amplio y que pone a prueba, eso sí que es un test de estrés, el músculo que dispone un hospital", afirma el doctor.

Hitos como este son los que consolidan a España como líder mundial en trasplantes de órganos. El programa de trasplante de corazón de adulto, por ejemplo, está activo en 17 hospitales de la geografía española, desde Coruña hasta Las Palmas de Gran Canaria, mostrando la capilaridad y excelencia del sistema.

Sin donantes no hay trasplantes

El doctor Delgado aprovecha para lanzar un mensaje clave: "Sin donantes no hay trasplantes". Subraya la importancia de la generosidad en momentos tan delicados para una familia, recordando que "una donación salva muchas vidas" e insistiendo en que todavía hay margen de mejora para reducir la tasa de negativa familiar.

Además, el éxito de un trasplante va más allá del personal hospitalario. Implica a policías que abren paso, a pilotos de helicóptero que trasladan el órgano, al personal de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y a ciudadanos anónimos que colaboran para que el corazón llegue en el mínimo tiempo posible. Es la suma del "trabajo de calidad, hecho con ganas, con pasión, con ilusión", en palabras de Delgado.

Puedes llegar cansado, pero merecía la pena"

Ante la pregunta del periodista Ángel Expósito sobre el agotamiento tras un fin de semana tan intenso, el cardiólogo revela la mayor de las recompensas. "Puedes llegar cansado, pero merecía la pena", asegura. La satisfacción del trabajo bien hecho y de ver que todo llega a buen puerto es, para estos profesionales, una inyección de energía, a pesar de las condiciones laborales y las guardias inhumanas que a menudo enfrentan.

Eso es una energía, eso es una nómina psicológica que no se puede usted imaginar"

Delgado lo describe como algo intangible pero inmensamente poderoso: "Eso es una energía, eso es una nómina psicológica que no se puede usted imaginar". Al final de su intervención, reitera un mensaje de fondo: "Tenemos una sanidad pública que merece la pena mantener y fortalecer, es cuestión de regarlo bien todos los días para que todas estas cosas se puedan hacer".