Los ángeles de la guarda del Hospital 12 de Octubre que salvan la vida de niños al borde de la muerte por toda España: "Una niña con leucemia hoy es una adolescente maravillosa"

Hay un equipo de auténticos ángeles de la guarda en el Hospital 12 de Octubre de Madrid que lleva 14 años llevando esperanza a los lugares donde casi todo está perdido. Son los profesionales de la UCI pediátrica, liderados por la doctora Sylvia Belda, que acuden a la llamada de otros centros de toda España para salvar la vida de niños al borde de la muerte. Lo hacen con el sistema ECMO, un complejo dispositivo que se trasladan en ambulancia para dar una última oportunidad a los pacientes más críticos. Belda ha explicado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', cómo funciona este proyecto heroico que ha logrado salvar entre un 70 y un 75% de sus pequeños pacientes y que consolida al hospital como centro de referencia.

¿Qué es el sistema ECMO?

La propia doctora Belda ha detallado en qué consiste esta tecnología, empleada como último recurso cuando el resto de tratamientos han fracasado. "ECMO son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea", explica, "es una máquina que ponemos en general en niños que tienen un fallo cardíaco y/o pulmonar que, con el tratamiento convencional óptimo, las posibilidades de fallecer son muy altas". El sistema "suple las funciones de los pulmones y el corazón", extrayendo la sangre a través de una cánula, la pasa por un circuito con una bomba que hace de corazón artificial y un oxigenador que funciona como pulmones artificiales, y la devuelve al cuerpo.

El principal valor del programa es que esta tecnología no está disponible en todos los hospitales. "A veces los niños están tan graves que el moverlos es un riesgo vital enorme", señala Belda. Ahí es donde entra en acción su equipo, desplazándose hasta el hospital de origen para estabilizar al niño con la ECMO y poder realizar el traslado de forma segura, un proceso que requiere de una enorme coordinación y experiencia.

X: @DopadoEduar El sistema ECMO en el hospital de Santiago de Compostela

Un proyecto voluntario que nació hace 14 años

Esta iniciativa arrancó en 2012 de forma completamente voluntaria. "Surge de la inquietud del equipo, porque evidentemente había niños y recién nacidos que fallecían en centros donde esto no existía y porque no se podían trasladar", relata la coordinadora. El primer caso, recuerda, fue el que marcó el camino. Se trataba de "una niña muy pequeña, no tenía los dos años, con una leucemia y con un fracaso pulmonar por un virus que no se podía ni mover".

Una niña con leucemia hoy es una adolescente maravillosa

A pesar del altísimo riesgo, el equipo se desplazó a Salamanca y el esfuerzo tuvo su recompensa. "Tuvimos la suerte de que se curó de su fracaso pulmonar, y luego, con el tiempo y dos años de tratamiento, se curó de su leucemia, y ahora es una adolescente maravillosa que hace vida normal". Para Belda, el éxito de aquel primer caso es el mejor ejemplo del valor del programa: "Veo a Nora y cualquier sinsabor se queda pequeño".

Durante más de una década, un equipo formado por pediatras de la UCI, enfermeras expertas en ECMO, perfusionistas y un cirujano cardíaco se ha movilizado voluntariamente. "Durante los 10 primeros años se atendieron todos los niños que nos llamaron de manera voluntaria", destaca Belda con orgullo, reconociendo que no solo implicaba a quienes viajaban, sino también a los compañeros que "te cubrían la actividad en el hospital".

X: @DopadoEduar El equipo de Pediatría del Hospital 12 de Octubre que trabaja con el Ecmo por toda España

La consolidación como programa de referencia nacional

Lo que empezó como un periplo de "muchas aventuras" dependiendo de la buena voluntad y la coordinación entre comunidades, es desde el año pasado una realidad institucionalizada. Ahora, el programa es un CSUR (Centro, Servicio y Unidad de Referencia) oficial que integra a los equipos de los hospitales 12 de Octubre, Vall d'Hebron (Barcelona) y Regional Universitario de Málaga con sus respectivos servicios de emergencias, como el SUMMA 112 de Madrid. Esta organización garantiza que "el que llegue más rápido acceda", optimizando las posibilidades de supervivencia del niño, que en ocasiones necesita la ECMO como puente para otros tratamientos como un trasplante.

En total, han asistido ya a 63 pacientes con una tasa de supervivencia de tres cuartas partes. La doctora Belda insiste en que, incluso cuando el desenlace no es el deseado, las familias sienten tranquilidad. "Son conscientes de que todo lo que se pudo haber hecho se hizo", afirma. Una tranquilidad que se suma a la gratitud inmensa de las familias que sí ven a sus hijos salir adelante, una gratitud que para Belda es "un premio increíble".

No habéis salvado la vida de mi hijo, habéis salvado a la familia

El vínculo con las familias es tan fuerte que la doctora habla de ellos como sus "sobrinos", de los que recibe fotos y noticias constantemente. "Muchos padres me decían: 'Silvia, no habéis salvado la vida de mi hijo, habéis salvado a la familia'", cuenta emocionada. Es la dimensión humana de un trabajo que lleva esperanza a situaciones límite, demostrando la fortaleza de una sanidad pública que, en palabras de Belda, "es una red maravillosa que cuando las cosas están organizadas funciona".