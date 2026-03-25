Alberto, conductor de camión: "Me podría jubilar ya si quiero, pero me quitan 300 euros y mi cuerpo no me permite que me quiten ese dinero"

Alberto, camionero y 'ponedor de calles', ha compartido su historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Este transportista, que se encontraba en el parador de La Plana (Castellón), ha relatado cómo es su día a día al volante, transportando fruta y verdura desde Almería hacia Barcelona o Perpiñán.

Su jornada laboral es exigente y nocturna. "Mi jornada comienza muy, muy temprano, desde las 7 de la tarde", explica. Junto a sus compañeros, se organiza para "aprovechar las 9 o 10 horas de conducción para desde Almería llegar a Barcelona", una coordinación que es "la única manera para poder realizar la faena".

Una jubilación que no llega

Uno de los momentos más reveladores de la conversación ha sido cuando Alberto ha abordado su futuro. A sus años, y con una larga trayectoria, ya podría retirarse, pero la decisión no es tan sencilla. El motivo es puramente económico, un factor que afecta a la calidad de vida de muchos profesionales como él y que condiciona el sueldo de un camionero.

Canva Camionero con el volante

Con total sinceridad, ha confesado el motivo por el que sigue en la carretera: "Me podría jubilar ya si quiero, pero me quitan 300 euros y mi cuerpo no me permite que me quiten ese dinero". Esta declaración resume la encrucijada de muchos trabajadores que, pese a tener la opción, no pueden permitirse una reducción en su pensión.

De enólogo a rey de la carretera

La historia de Alberto es también una de reinvención. Originario de Argentina, donde se formó como enólogo, nunca pudo ejercer su profesión. "En el año 82, cuando yo tenía 22 años, me recibí de enólogo, le pegas una patada a un ladrillo y salían más enólogos que gusanos", recuerda con humor.

La falta de oportunidades le llevó a otros caminos y, finalmente, a España, donde lleva 24 años y asegura tener "más raíces que un olivo". Lejos de lamentarse, ha encontrado su sitio al volante. "No por eso se me caen los anillos por conducir un camión", afirma con orgullo.

Si no te enamoras del trabajo, no sirve"

Para él, la clave es la vocación, y lo compara con una relación: "El trabajo es como el matrimonio, si no te enamoras del trabajo, no sirve, no sirve ganar dinero si no lo realizas con fervor, con pasión". Esta filosofía le ha permitido afrontar las largas jornadas y los miles de kilómetros, incluyendo exigentes rutas internacionales que hacía en el pasado.

Gemini Un camionero mientras conduce su camión que hace una ruta internacional

Su experiencia es un testimonio de la dureza de la profesión. "En un año de calendario estuve 13 días en mi casa, el resto fue todas horas de carretera. Nosotros sabemos cuándo salimos, pero no cuando regresamos", relata sobre su etapa haciendo rutas por Europa.

El mapa de los baches

Como conocedor experto del asfalto, Alberto también ha querido señalar el estado de algunos tramos. Aunque considera que la mayoría de carreteras por las que circula "están en muy buenas condiciones", ha denunciado puntos negros concretos que recorre en sus viajes de cientos de kilómetros diarios.

En concreto, ha criticado un sector deteriorado "donde hace límite Jaén con Granada" y otro en "la zona de la herrería", en la ruta Almería-Murcia, donde el asfalto está tan ondeado que "hay veces que te saca del volante".

En más de una ocasión he roto a llorar"

El camionero se ha mostrado muy agradecido y feliz por poder entrar en directo en un programa que escucha desde hace años. Su conexión es tal que ha confesado emocionarse con las historias de otros oyentes: "Cuando escucho historias de la gente, de los inmigrantes, o sea, me siento identificado. En más de una ocasión he roto a llorar".

Finalmente, Alberto ha enviado un saludo a todos sus compañeros de profesión. "Para mis colegas, un fuerte abrazo, y a seguir poniendo las calles", ha concluido, dejando un testimonio que refleja la pasión, el sacrificio y la realidad de miles de profesionales del transporte.