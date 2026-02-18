Manuel, camionero internacional: "Hago unos 17.000 kilómetros al mes, es una rutina ya, hago viajes a Alemania y Suecia, soy feliz en el camión"

Manuel, un camionero gallego que se declara "feliz encima del camión", ha compartido su historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, en una conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo'. En el momento de la llamada, Manuel se encontraba atravesando Francia, cerca de Angulema, con destino a Alemania, demostrando que las fronteras no son un obstáculo para los oyentes del programa.

Una vida sobre ruedas

La vida de Manuel transcurre en la carretera, donde llega a recorrer "entre 15.000 y 17.000 kilómetros" cada mes. "Hago viajes a Alemania y Suecia, es una rutina ya", explica con naturalidad. Esta dedicación es un testimonio de la dureza de una profesión que, a pesar de los debates sobre el sueldo de un camionero, él ejerce con una envidiable pasión.

Su trabajo consiste en el transporte de mercancías variadas. Durante la entrevista, detalla que llevaba una carga similar al carbón para una empresa química en Alemania, que transporta en un camión con volquete. Pero su experiencia es amplia, ya que también transporta cereales y un producto específico llamado "coqui", que, según cuenta, "nada más que se fabrica en Asturias" y que recientemente ha llevado hasta Suecia.

La radio, la mejor compañía

Para combatir las largas horas de soledad y los peligros de la noche, Manuel ha encontrado en la radio a su gran aliada. El camionero confiesa que escuchar 'Poniendo las Calles' le ayuda a sobrellevar el viaje cuando las condiciones se complican: "piensas que no, que tengas tus problemas, que si llueve, que si nieve, que si accidentes, que si esto, que si lo otro y la noche es muy jodida".

Su fidelidad a la emisora es tal que bromea sobre su consumo de datos: "me como los datos completamente con la COPE". Esta conexión es precisamente el objetivo del programa, como señaló 'El Pulpo', que busca "que la radio sea la compañía y la alegría de la madrugada" para todos los que, como Manuel, trabajan en solitario y son un ejemplo de profesionales que, como otros camioneros, disfrutan de su trabajo.

'Viloncho', un gallego con orgullo

Manuel se siente orgulloso de sus raíces y se define como "gallego de pura cepa". Aunque admite no hablar inglés, se desenvuelve en Europa con el gallego, el portugués y el italiano. Su camión es un reflejo de su identidad, con una bandera de España iluminada en el parabrisas junto a su nombre y una bandera gallega con su apodo, "Viloncho", con el que es conocido internacionalmente.

A pesar de su vida nómada, que para algunos transportistas como Jesús, que vive en el camión, es una elección a tiempo completo, Manuel tiene a su familia esperándole en casa. Habla con cariño de su mujer y de su perro, un labrador al que echa de menos en sus rutas. "Cuando llego yo a casa se olvida todo el mundo del perro, el perro conmigo a todos los sitios", asegura, mostrando la cara más humana de los profesionales de la carretera.