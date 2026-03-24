Emilio, transportista autónomo: "Hace seis años me quedé sin trabajo y ahora hago una media de kilómetros diarios de 1.200, es lo que hay"

Emilio es uno de los 'ponedores' que, como cada noche, pone las calles desde su vehículo. Este transportista autónomo ha contactado con el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', para contar su historia mientras se encuentra en plena ruta. "Teniendo en cuenta que todavía no he dormido", confesaba al presentador, explicando que se dedica a trasladar vehículos por carretera.

En el momento de la llamada, Emilio salía de Badajoz, había pasado por Madrid y Valencia, y se dirigía a San Sebastián, donde preveía llegar sobre las once de la mañana. Una jornada maratoniana que le lleva a recorrer una media de 1.200 kilómetros diarios. "Muchas veces me pasa que no sabes en qué día estás ni muchas veces recuerdas dónde estuviste ayer", admite sobre la dureza de su rutina.

Una reinvención forzada por el mercado

Su incursión en el mundo del transporte fue una necesidad. "Hace seis años me quedé sin trabajo", explica. Investigando, vio "un nicho de mercado que empezaba a florecer" en el traslado de coches vendidos por internet. "Hoy en día todo se compra por Internet, hasta los coches", afirma, y él se encarga de llevarlos a sus compradores.

MINISTERIO DE TRANSPORTES (Un camionero a los mandos de su camión.

Emilio no está solo. Asegura que hay "muchísima gente a nivel nacional, y mucha gente de más de 50 años, como yo, que no tenemos oportunidad laboral". Muchos se ven abocados a este sector para seguir cotizando, una realidad que pone de manifiesto la situación de miles de profesionales en España. "Hay mucha gente de 56, 58, 60 años que necesitan seguir cotizando y al final se han tenido que hacer autónomos", lamenta.

En su caso, su situación personal le da cierta flexibilidad. Divorciado y con hijos ya mayores, su actual pareja, que se encuentra en una situación similar, le apoya e incluso le acompaña en algunos trayectos. "Tengo esa ventaja de que no tengo niños pequeños en casa", reconoce, lo que le permite sobrellevar la compleja logística de idas y vueltas que exige su trabajo.

El peligroso estado de las carreteras

Emilio aprovecha para lanzar una advertencia a sus compañeros de profesión: prudencia. El motivo es el lamentable estado de las carreteras. "Tenemos las carreteras un poquito de aquella manera", comenta, una percepción que sufren miles de conductores y que pone en evidencia la necesidad de inversión. De hecho, la presión sobre los profesionales del transporte se agrava con infraestructuras deficientes.

Están mejor las nacionales que las autovías, con eso te lo digo todo"

La situación es tan grave, según su testimonio, que "están mejor las nacionales que las autovías, con eso te lo digo todo". Describe que "es tremendo los baches que hay, el asfalto está superdeteriorado, tienes que meter volantazos para no meter la rueda directamente en un hoyo".

Esta realidad le genera una profunda frustración. "Con lo bien que podríamos vivir en este país... te están amargando la vida continuamente, es que yo no lo entiendo", reflexiona con amargura. Unas dificultades que se suman a las ya existentes para el colectivo, aunque existan algunas noticias importantes para autónomos que pueden aliviar su carga fiscal.