Monchi pone en Navidad toda la vida jamón de Jabugo a sus nietos y este año es insostenible: "Encima te meten gato por liebre"

En la cuenta atrás para la Navidad, los consumidores se enfrentan a unas compras marcadas por los precios disparados de los alimentos más típicos. En el programa Mediodía COPE, la periodista Pilar García de la Granja ha analizado cómo el coste de productos estrella como el jamón ha alcanzado cifras récord, complicando la planificación de los menús festivos. De hecho, pagar las compras de estas Navidades se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos para muchas familias.

El jamón, un lujo inasumible

Según datos del observatorio de precios de la Navidad de la OCU, hasta siete alimentos han registrado máximos históricos esta semana. Entre ellos destaca el jamón ibérico de cebo, cuyo precio al corte ya roza los 68 euros el kilo. Esta situación ha llevado a ciudadanas como Monchi a calificar la situación de "insostenible", asegurando que este año no podrá cumplir con la tradición de poner jamón de Jabugo a sus nietos. "Es carísimo, y encima te meten gato por liebre", ha lamentado.

Encima te meten gato por liebre" Monchi Sobre el jamón ibérico

Tal y como avisan los expertos, estamos ante las navidades más caras de la historia por cuarto año consecutivo. El gasto medio previsto por consumidor alcanzará los 1.300 euros, lo que supone un incremento del 20 % respecto al año pasado, es decir, 220 euros más. Esta cifra sitúa la intención de consumo por encima del salario mínimo interprofesional.

AYUNTAMIENTO DE JABUGO Jamones de Jabugo (Huelva)

Sin embargo, la OCU, que analiza los productos más demandados en Navidad, ofrece una alternativa para ahorrar en jamón. Un informe de la organización revela que la compra de una pieza entera a través de internet puede suponer un ahorro de alrededor del 50 %, demostrando que todavía existen formas de economizar sin renunciar a la calidad.

El besugo, a precio de oro

Pero el jamón no es el único producto prohibitivo. El besugo, otro clásico de las mesas navideñas, también se ha disparado. Desde Asturias, la periodista de COPE en Oviedo, Inmaculada Rivas, ha informado de que en la lonja de Avilés se han alcanzado picos de 80 euros el kilo durante la subasta de las últimas horas.

Europa Press Un besugo en la lonja de Burela

El precio en las pescaderías es aún mayor, donde esta misma mañana se ha visto a 100 euros el kilo, con previsión de que siga subiendo. Ante estas cifras, la reportera ha advertido con ironía que "hay que tener muchas ganas de besugo o que te haya tocado la lotería para ir a meterlo a la cesta de la compra".