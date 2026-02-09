Jesús Lahera, experto en derecho del trabajo: "Durante las bajas médicas, que los convenios colectivos incrementen el cien por cien el salario no ayuda a desincentivar el fraude"

El problema del absentismo laboral en España ha alcanzado un punto crítico. Así lo constata el último informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que ha servido para analizar la situación en el programa La Linterna de COPE. Conducido por Expósito y con la participación de la experta económica Pilar García de la Granja, el espacio ha contado con el análisis de Jesús Lahera, Catedrático de Derecho del Trabajo, quien ha desgranado un problema que cuesta ya 16.000 millones de euros a la Seguridad Social.

Los datos son alarmantes: las bajas laborales se han disparado un 60 % en los últimos siete años y su duración ha aumentado un 15 %. Esta situación afecta gravemente al tejido empresarial, como explica Óscar, dueño de una pyme de material sanitario con tres empleados, dos de ellos de baja: "No tenemos ninguna solución a corto plazo". Una visión compartida desde las grandes corporaciones, donde, según la representante empresarial Rosa Santos, hay compañías que se enfrentan a "1.250 o hasta 5.000 trabajadores que no van a trabajar, y eso es imposible de resolver".

La respuesta del Gobierno: un observatorio

Ante la magnitud del problema, el Gobierno ha anunciado la creación de un observatorio para analizar las bajas médicas y proponer medidas para acortarlas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha explicado que será "un espacio con carácter permanente" que permitirá "hacer un diagnóstico de cómo son los procesos" e "incorporar otros elementos que están relacionados con dificultades en la gestión de la prestación".

Sin embargo, hay escepticismo sobre su efectividad. Desde COPE, Pilar García de la Granja ha recordado que, según la AIReF, hay un 62 % más de posibilidades de darse de baja al pasar de un contrato temporal a uno indefinido, un dato que ha surgido tras la última reforma laboral. Este fenómeno se detalla en análisis como el de los contratos indefinidos que disparan las bajas laborales.

Las causas del aumento del absentismo

Jesús Lahera ha señalado en 'La Linterna' que el impacto en las pymes es "muy alto" debido a los costes económicos y organizativos. Las empresas asumen prestaciones y cotizaciones, a lo que se suman "las mejoras voluntarias de seguridad social a través de los convenios colectivos, que muchas de ellas alcanzan el 100 por 100 del salario". A su juicio, hay factores estructurales como el envejecimiento de la población, pero sobre todo "deficiencias del propio sistema de gestión".

El catedrático ha denunciado la falta de cooperación entre las comunidades autónomas, que emiten las bajas a través de la atención primaria, y el Estado, que es quien paga la prestación a través del INSS o las mutuas. Para Lahera, "los mecanismos de control son poco robustos" y existe una duda razonable sobre si se analiza la capacidad real del trabajador o si, en cambio, es posible viajar estando de baja con un simple parte médico.

Tenemos un sistema de bajas médicas muy rígido, o se está de baja, no se trabaja, se está de alta, se trabaja"

Lahera critica que "tenemos un sistema de bajas médicas muy rígido, o se está de baja, no se trabaja, se está de alta, se trabaja". Esta rigidez, unida a la falta de análisis sobre las capacidades reales del empleado, puede derivar en situaciones complejas donde la única salida parece ser la incapacidad permanente sin derecho a contraprestación. Además, ha añadido que los complementos salariales actúan como un desincentivo para la reincorporación.

Que los convenios colectivos puedan incrementar hasta el cien por cien del salario no ayuda a desincentivar el fraude"

Una reforma urgente: las propuestas del experto

Más allá de los diagnósticos ya existentes, Lahera espera que el observatorio "haga propuestas concretas" para que "se lleve a la acción política". Entre sus recomendaciones destaca un cambio de paradigma de las bajas médicas para que sean "compatibles con el trabajo, con el teletrabajo" y se fomente una reincorporación progresiva. También ha propuesto "modular las mejoras voluntarias de los convenios", que considera que "tienen un efecto de incentivos negativos".

Finalmente, el catedrático ha abogado por crear unidades de salud laboral, invertir en el Sistema Nacional de Salud, dar mayor control a las empresas sobre sus bajas y potenciar la prevención de riesgos laborales. Un conjunto de medidas que, según el experto, conforman una reforma "urgente" para atajar uno de los problemas "más graves del país".