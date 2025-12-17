La OCU analiza los 16 productos de supermercado más demandados en Navidad y el veredicto es claro: "Los precios están batiendo récords históricos"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha desgranado en su sección de economía con Ángel Expósito los datos que confirman la previsión: esta será la cesta de la compra de Navidad más cara de la historia. Un análisis reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 16 de los productos más demandados en estas fechas revela que los precios ya están batiendo récords históricos, llamando a los consumidores a preparar el bolsillo, sobre todo a quienes no hayan realizado una compra preventiva.

El estudio de la OCU, realizado en mercados, supermercados e hipermercados, muestra que de media, los productos navideños son un 3,9% más caros que hace apenas dos semanas. Aunque el incremento es menor que el de 2024 (superior al 6%), la OCU alerta de que la demanda sigue al alza y la oferta de ciertos productos, como el marisco, es limitada. Entre las subidas más notables se encuentran los percebes, con un incremento del 30%; la pularda, un 15% más cara; y la lubina y las almejas, con un 12%. Otros clásicos como el pavo o el redondo de ternera también han visto sus precios aumentar. La situación ha llevado a que siete alimentos navideños alcancen precios históricos, según la organización.

No todo son subidas en los mercados, que ya viven el ambiente de compras para las fiestas. Como nota positiva, el análisis también registra bajadas en algunos productos, aunque son una minoría. Concretamente, las ostras, la granada y la piña han reducido ligeramente su precio, ofreciendo un pequeño alivio al bolsillo de los consumidores en medio de la escalada generalizada.

Alamy Stock Photo Valencia, España. Mercado Central

La inflación española, por encima de la media europea

Este encarecimiento de la cesta navideña se enmarca en un contexto de inflación persistente. El dato del IPC de noviembre se situó en el 3% en España, mientras que en la zona euro la cifra se mantuvo más contenida, en el 2,1%. Tal como explicó Alonso, la inflación de España se encuentra actualmente más de un punto por encima de la media europea, siendo la más elevada de las cuatro grandes economías del euro, con Alemania (2,6%) como la más cercana.

La vivienda, a debate

En paralelo a la subida de precios, el mercado inmobiliario presenta sus propias paradojas. La firma de hipotecas ha tocado su máximo de los últimos 15 años, con más de 52.000 operaciones en octubre y un importe medio que ya supera los 167.000 euros. Este fenómeno, impulsado por el crédito barato y la preferencia por el tipo fijo, se produce en plena crisis de la vivienda y en un momento en que la Navidad acentúa la brecha social en España.

Para abordar esta crisis, desde Bruselas se ha presentado el llamado 'plan europeo de vivienda asequible'. La propuesta se centra en aumentar la oferta, construir más y regular los alquileres, pero choca con las políticas del Gobierno español al descartar explícitamente topar los precios en zonas tensionadas. Bruselas sugiere medidas para limitar "prácticas especulativas", mejorar las estadísticas del mercado y sumar unas 650.000 viviendas anuales en toda Europa.

Viviendas en construcción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido sus propias medidas, como impuestos a las casas vacías y la limitación de los alquileres turísticos, ideas que no contempla el plan europeo. Dentro del propio Ejecutivo, sus socios de Sumar, en línea con los sindicatos, piden acciones más radicales. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, ha afirmado que "no es verdad que por construir más vivienda vayan a bajar los precios" y que hacerlo "en España es un disparate".

No es verdad que por construir más vivienda vayan a bajar los precios" Unai Sordo Comisiones Obreras

Mientras tanto, el Banco de España mantiene una postura cautelosa. Su subgobernador, José Luis Escrivá, admitió hace unos meses que, aunque se están realizando "trabajos internos" para analizar la demanda de crédito y posibles intervenciones, de momento "no vemos las condiciones", sin descartar actuar si la situación lo requiriera en el futuro.