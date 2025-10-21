Rubén Corral, subdirector de 'La Linterna', desde el kibutz Nir Oz: "Parece ser que hay una guerra civil en el interior de la franja"

Anoche llegó a Israel el último féretro con el cuerpo de uno de los rehenes entregados por Hamás. La autopsia ha confirmado que se trata del sargento israelí Tal Haimi, padre de cuatro hijos. Aún quedan otros 15 cuerpos de rehenes por entregar.

La entrega de los cuerpos de los rehenes muertos durante estos dos años en los que ha durado el cautiverio en manos de Hamás es parte del día a día que se vive en Israel y la franja de Gaza desde que se firmó la tregua hace una semana. Un frágil acuerdo del que están siendo testigos los enviados especiales de COPE a Israel y Gaza. Ángel Expósito capitanea un equipo que está recorriendo la zona y está recogiendo el testimonio de los verdaderos protagonistas de lo que ocurre en esta parte del planeta que condensa la atención de las autoridades de todo el mundo.

"Hay una sensación extraña"

"Aquí estamos recorriendo esta frontera de Gaza. Hemos estado en el Kibutz de Nir Oz, que es un uno de los que fueron brutalmente masacrados el pasado 7 de octubre. Hay una sensación extraña porque, por un lado, está el recuerdo a las víctimas y, hoy, precisamente en este kibutz ha sido enterrado uno de los últimos cuerpos que se han recuperado. Mientras estábamos allí, estaba a punto de celebrarse ese funeral, escuchábamos algo raro", cuenta el subdirector de 'La Linterna', Rubén Corral, en Mediodía COPE.

Expósito en el Kibutz Kir On atacado por Hamás el 7 de octubre de 2023

Ese "algo raro" podría ser que Israel estaba desmantelando algún túnel o infraestructura terrorista de Hamás como les contaba el portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, quien ha acompañado al equipo de La Linterna a lo largo del kibutz atacado hace dos años.

Todo sigue igual desde el 7 de octubre cuando Hamás atacó el kibutz Nir Oz

"Eran ráfagas de disparos que podían ser del ejército israelí, pero también podrían ser de lo que está ocurriendo dentro de Gaza. Y es que nos cuentan que parece ser que hay una guerra civil en el interior de la franja. La última hora es que a partir de mañana se van a reanudar las los traslados médicos desde dentro de Gaza. Esto está siendo posible gracias al trabajo de los Estados Unidos. Hoy en nada, en unas horas, estará aquí el vicepresidente J. D. Vance", concluía Rubén.