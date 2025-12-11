COPE
Patricia: "Yo soy un poco despistada y me dejo muchas cosas, siempre tengo que volver. Y cuando hay gente digo, el que no tiene cabeza tiene que tener pies"

Los oyentes de Pilar García Muñiz en La Tarde comparten las frases y dichos populares que marcan su día a día, demostrando la gran riqueza del refranero español

Una joven asustada con la boca abierta se sostiene la cabeza con la mano, lleva gafas y una camiseta roja y lleva una carpeta, se olvida de hacer algo importante.
La Tarde

Pilar García Muñiz y Rosa Rosado conocen citas y dichos populares de los oyentes

El programa La Tarde, conducido por Pilar García Muñiz y Rosa Rosado en COPE, ha vuelto a demostrar la fuerte conexión que mantiene con su audiencia. En una sección dedicada a las citas, frases o dichos populares que acompañan a los oyentes, el programa se convirtió en un foro de sabiduría popular.

La intervención más destacada ha sido la de Patricia, una oyente que ha compartido la frase que aplica a su vida por ser, según sus palabras, "un poco despistada". Patricia ha explicado que a menudo se deja cosas en los sitios y tiene que volver a por ellas. "Y cuando hay gente siempre digo, si es que el que no tiene cabeza tiene que tener pies", ha comentado entre risas, una sentencia que ha sido celebrada por las presentadoras.

El que no tiene cabeza tiene que tener pies"

Patricia

Oyente de La tarde

Un joven empresario, con la mano en la frente, recuerda algo importante que olvida sobre un fondo gris. Un hombre recuerda de repente las grandes rebajas en las tiendas.

Alamy Stock Photo

Un joven empresario, con la mano en la frente, recuerda algo importante que olvida sobre un fondo gris. Un hombre recuerda de repente las grandes rebajas en las tiendas.

Más allá de los clásicos

Pero Patricia no ha sido la única. Otro oyente ha aportado dos dichos que usa con frecuencia, demostrando que el refranero se adapta a los tiempos. La primera, "hay más tontos que botellines", la utiliza "muchísimo", mientras que la segunda es toda una declaración de intenciones: "haz lo que te digo y no lo que hago". Estas aportaciones modernas contrastan con refranes cuyo origen se conoce bien, como el de "quien mucho abarca, poco aprieta".

Un patrimonio en evolución

Muchas de estas frases hechas, que forman parte del patrimonio cultural inmaterial, tienen un origen histórico sorprendente, como es el caso de la popular expresión "me ha costado un ojo de la cara". El espacio radiofónico pone de manifiesto cómo estas pequeñas píldoras de sabiduría pasan de generación en generación.

La interacción con la audiencia es tan rica que no solo se recuerdan dichos, sino que incluso se llegan a crear nuevos, como ha ocurrido en otros programas de la emisora, tal y como se recoge en la hora de los fósforos de 'Herrera en COPE'. Desde 'La Tarde' se sigue animando a la participación de los oyentes a través de su número de contacto, el 607 150 602.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

