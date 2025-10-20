Rubén Corral, subdirector de La Linterna, próximo a la frontera con Gaza: "La situación es muy delicada y en cualquier momento se puede torcer"

El equipo de La Linterna está muy cerca de la frontera con Gaza. Desde allí, tratan de recoger testimonios y de contar minuto a minuto todo lo que está sucediendo. Aunque bien es cierto que están en constante movimiento.

Rubén Corral, subdirector del programa, ha informado en 'Herrera en COPE' sobre tres noticias de última hora: un nuevo enfrentamiento armado en el norte de la franja de Gaza, combates entre las propias facciones palestinas que sugieren una posible 'guerra civil' y la posible entrada de algunos camiones de ayuda humanitaria por el paso de Kerem Shalom.

Ayuda humanitaria a cuentagotas

Corral ha descrito la situación en el paso fronterizo de Kerem Shalom, donde vislumbraron "doce o catorce camiones" con los transportistas esperando para poder introducir material en Gaza. A pesar de que el ejército israelí les confirmó que "no había una fecha oficial para esa reapertura", el periodista ha señalado que "da la sensación de que todo se ha acelerado y que podrían pasar algunos de esos camiones".

Un alto el fuego 'muy delicado'

La percepción en la zona, según ha explicado el subdirector de 'La Linterna', se debate entre la esperanza y el escepticismo. Desde el lado palestino celebran que "llevan ya ocho días sin bombardear Gaza", pero admiten que la situación "es muy delicada y en cualquier momento se puede torcer". En el lado israelí, los familiares de los secuestrados y fallecidos reclaman la paz.

EFE Tropas israelíes avanzan en la parte norte de la Franja de Gaza, vistas desde el lado israelí de la frontera

El clamor principal entre los israelíes es que "necesitamos la paz", y para ello exigen que "Hamás tiene que cumplir" con la devolución de los rehenes. Corral ha resumido la complejidad del escenario afirmando que "todos están de acuerdo en que necesitan la paz", pero la existencia de "sectores radicales de ambos lados que no ayudan" complica cualquier avance.

Testimonios desde el terreno

El programa 'La Linterna', dirigido por Ángel Expósito, ofrecerá este lunes testimonios desde la zona. Entre ellos, destaca la entrevista con el forense que está recibiendo los cadáveres de los secuestrados y con el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, con quien hablarán sobre la situación, las posibles soluciones y la esperanza.