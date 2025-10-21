El reto de recuperar la confianza en Tierra Santa

El director de la Linterna, Ángel Expósito, ha hecho una entrevista al Patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, que ayuda como pocas a comprender la situación después del alto el fuego en Gaza. Pizzaballa tiene la lucidez de ofrecer claves humanas y culturales del conflicto que normalmente se tienen poco en cuenta.

El patriarca señala que la guerra de Gaza, tal como la hemos conocido hasta ahora, se ha acabado en gran media por el cansancio de las dos partes, pero que el conflicto continúa. El acuerdo de alto el fuego es frágil y hay mucha ambigüedad. Pizzaballa insiste en que no estamos prestando la atención necesaria a lo que está sucediendo en Cisjordania, el territorio que confina con Jordania en el que viven la mayoría de los palestinos. Desde hace años en esa zona aumenta la presencia de los colonos israelíes y Tel Aviv, de hecho, es quien controla buena parte del territorio.

Ahora no es solo necesaria una reconstrucción material, es necesario que se recupere la confianza entre palestinos e israelíes. Y la confianza es difícil de recuperar, porque ninguna de las dos partes quiere escuchar y hacerse cargo del sufrimiento de los otros.

Pizzaballa agradece las manifestaciones que han tenido lugar en Occidente en favor de la paz, pero pide que no nos olvidemos, después del alto el fuego, de esa zona del mundo. El patriarca le pidió a Ángel Expósito que visitemos en este momento Tierra Santa. Conviene escuchar este análisis y atender estas peticiones parar ser partícipes de un desafío que nos concierne a todos.