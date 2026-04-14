"Aconsejo que todo el mundo se apunte en la Lista Robinson. No es infalible porque no están recopiladas todas las empresas que nos llaman pero filtra bastante"

A pesar de haberse apuntado a la Lista Robinson y de la entrada en vigor de nuevas leyes, muchos ciudadanos siguen recibiendo llamadas comerciales no deseadas. Este fenómeno tiene una explicación clara, según ha detallado la experta en derecho digital y divulgadora tecnológica Paula Santolaya en la sección de ciberseguridad del programa 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado. La clave reside en que la normativa, aunque existe, no siempre se cumple.

Tres leyes y una misma trampa: el incumplimiento

La principal razón por la que las llamadas spam persisten es sencilla. Como afirma Santolaya: "¿Cómo es posible que a pesar de toda esta legislación que ya tenemos sigamos recibiendo llamadas spam? Y es por el simple hecho de que hay muchas empresas que se saltan las normas, obviamente". Aunque reconoce que ha notado un descenso, el problema de fondo es el incumplimiento sistemático por parte de algunas compañías.

Actualmente, el marco legal en España es robusto. Desde 2023, la Ley General de Telecomunicaciones prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo. A esta se suma la nueva Ley de Servicios de Clientela, que obliga a las empresas a usar un prefijo específico para identificarse, y un reciente real decreto que prohíbe a las compañías eléctricas realizar este tipo de comunicaciones no solicitadas.

Frente a este escenario, Santolaya sigue aconsejando inscribirse en la Lista Robinson. Aunque admite que "no es infalible porque no están recopiladas todas las empresas que nos llaman", también asegura que "hace bastante, filtra bastante", por lo que continúa siendo una herramienta útil para reducir el número de comunicaciones comerciales que se reciben a diario.

Del 'vishing' al 'smishing': las estafas más comunes

Más allá del spam telefónico, la experta alerta sobre la evolución de las estafas de suplantación de identidad. Las más conocidas son el 'smishing' (fraudes por SMS, como el del paquete retenido en la aduana) y el 'phishing' (a través de correo electrónico). Sin embargo, advierte de que la modalidad más peligrosa actualmente es el 'vishing', que se produce por llamada telefónica y que califica como la que "más miedo me da".

Nadie está a salvo de las ciberestafas" Paula Santolaya Experta en derecho digital

La sofisticación de estas estafas es tal que nadie está exento de convertirse en víctima. "No estamos nadie a salvo", reconoce Santolaya, quien admite haber sido estafada en alguna ocasión. La perfeccionamiento de las herramientas, ahora impulsadas con inteligencia artificial, hace que sea muy difícil detectarlas. "Toda la gente que yo sigo, expertos en ciberseguridad, estoy totalmente segura de que a alguien la han estafado o la han intentado estafar", confiesa.

Entre los fraudes más persistentes se encuentra el del "familiar en apuros", en el que un ciberdelincuente se hace pasar por un hijo que ha perdido el móvil y necesita dinero. Otro foco importante de estafas se encuentra en las plataformas de segunda mano como Wallapop o Vinted, donde los estafadores intentan que el vendedor realice la transacción fuera de la aplicación para cometer el fraude.

Las 'llamadas fantasma' y otras señales de alerta

Una de las prácticas más comunes y desconcertantes son las conocidas como 'llamadas fantasma', aquellas en las que alguien llama y cuelga inmediatamente. Según Santolaya, el propósito de esta acción es puramente técnico y sirve para confirmar que un número de teléfono está operativo y conocer los patrones de respuesta del usuario.

Es una máquina que simplemente quiere saber que tu móvil está activo" Paula Santolaya Experta en ciberseguridad

Ante este panorama, la recomendación de la experta es clara: "Es mejor no coger el teléfono, aunque también es información para ellos no coger el teléfono". Si bien los dispositivos móviles modernos incorporan herramientas para identificar y silenciar llamadas spam, Santolaya advierte que a veces filtran llamadas importantes, como la del médico, por lo que se debe encontrar un equilibrio.