"Son las llamadas fantasma. Grupos organizados quieren comprobar que tu móvil está activo para volverte a llamar y ya intentarte estafar"

El auge de las estafas digitales ha convertido la ciberseguridad en una preocupación constante para los ciudadanos. Para abordar este tema, la experta en derecho digital y divulgadora tecnológica, Paula Santolaya, conocida en redes como 'La Vecina Digital', ha intervenido en el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado.

Durante la conversación, ha desgranado algunas de las amenazas más comunes y ha ofrecido consejos prácticos para protegerse.

Una de las prácticas más desconcertantes y extendidas son las conocidas como 'llamadas fantasma', aquellas en las que, al descolgar, nadie contesta al otro lado de la línea. Santolaya ha explicado que estos contactos no son accidentales, sino que responden a una estrategia muy definida por parte de los ciberdelincuentes. Se trata de un sistema automatizado para verificar la actividad de los números de teléfono.

Es una máquina que simplemente quiere saber que tu móvil está activo" Paula Santolaya Experta en ciberseguridad

El objetivo de esta técnica es 'saber que tu móvil está activo, a qué horas contestas y volverte a llamar en caso de que te quieran estafar', ha detallado la experta. Por este motivo, aunque pueda resultar complicado, su recomendación es no coger el teléfono si el número es desconocido, ya que incluso no contestar proporciona información a los estafadores.

Phishing, vishing y smishing: las tres caras del fraude

Santolaya ha diferenciado las tres principales modalidades de suplantación de identidad. El 'smishing' se produce a través de SMS, como el típico mensaje de un paquete retenido en aduanas; el 'phishing' utiliza el correo electrónico para suplantar a empresas o bancos; y el 'vishing' se realiza mediante llamadas telefónicas.

Precisamente el vishing es la modalidad que más preocupa a la experta por su realismo. Ha puesto como ejemplo la reciente estafa del 'falso asesor antifraude', sobre la que han alertado la Policía Nacional y la Guardia Civil. En ella, los delincuentes llaman a la víctima haciéndose pasar por un gestor del banco para alertar de un falso movimiento fraudulento y así solicitarle datos sensibles.

La sofisticación de estas herramientas, ahora impulsadas con inteligencia artificial, hace que sea muy difícil estar completamente a salvo. "A mí me han estafado, pues, con webs falsas", ha reconocido la propia Santolaya para ilustrar la vulnerabilidad general. Por ello, ha insistido en que nadie está exento de poder caer en una de estas trampas.

No estamos nadie a salvo" Paula Santolaya Experta en ciberseguridad

El timo de la inversión y el paquete fantasma

Otro fraude en auge es el de las falsas inversiones, que proliferan en canales de Telegram. Usando la imagen de famosos como Antonio Resines o Pablo Motos a través de vídeos manipulados, prometen rentabilidades desorbitadas en criptomonedas para atraer a las víctimas. El consejo, en este caso, es desconfiar de ofertas "demasiado buenas para ser verdad".

También ha alertado sobre la 'estafa del paquete de Amazon'. Los delincuentes envían un paquete no solicitado, a menudo vacío, con un código QR que la víctima debe escanear para gestionarlo. Es en ese momento cuando se consuma el engaño, ya que el QR redirige a un sitio malicioso para robar información.

¿Por qué sigues recibiendo llamadas spam?

Respecto a las insistentes llamadas comerciales no deseadas, la experta ha abordado la eficacia de la Lista Robinson. Aunque recomienda la inscripción, aclara que "no es infalible" porque hay empresas que operan al margen de la ley. Sin embargo, ha reconocido que sí se ha producido una "reducción" en el volumen de estas comunicaciones.

A pesar de que existen varias leyes que regulan estas prácticas, como la Ley General de Telecomunicaciones, muchas compañías "se saltan las normas". No obstante, ha recordado que los móviles actuales incorporan herramientas para identificar y silenciar las llamadas spam, aunque ha advertido que "a veces también filtran las del médico o alguna llamada que estás esperando".