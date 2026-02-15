La inteligencia artificial devuelve su voz a un bombero con ELA gracias a sus audios de WhatsApp

La cara más humana de la Inteligencia Artificial ha permitido que un enfermo de ELA pueda comunicarse de nuevo con su entorno utilizando su propia voz, la que perdió hace seis años. Se trata de Fran Vivó, un bombero forestal que fue diagnosticado con la enfermedad hace ocho años y que, gracias a un innovador proyecto, ha recuperado su identidad sonora.

La iniciativa es uno de los casos de éxito analizados en el programa 'Lo que viene' de COPE, en una conversación entre los periodistas José Ángel Cuadrado y Juan F. Calero, de InnovaSpain.

El origen del reto fue una propuesta de la productora cooperativa valenciana Barret, que preparaba un documental sobre Fran Vivó para denunciar la escasez de apoyos para los enfermos de ELA. La productora lanzó un reto tecnológico a las universidades públicas valencianas: ¿sería posible recuperar la voz original del paciente? El guante fue recogido por Jordi Linares, investigador del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Valencia, y su grupo de investigación VertexLit.

Lo más sorprendente es que no se necesitaron horas de grabación, sino simplemente unos audios de WhatsApp que Fran había grabado antes de perder el habla. Aplicando nuevas capas de inteligencia artificial sobre sistemas de clonación de voz ya existentes, el equipo logró recrear su voz real tanto en castellano como en su valenciano natal, un elemento clave del desafío.

El propio Linares destaca la visión humanista de esta tecnología, más allá de los titulares catastrofistas. Según explica, "la inteligencia artificial nos permite que personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, algún tipo de problema, algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema de exclusión. El uso de la inteligencia artificial, dispositivos de última generación y sus posibilidades permiten que estas personas recuperen dignidad, recuperen posibilidades laborales". Su grupo de investigación se centra precisamente en demostrar que "la IA puede cambiar positivamente la vida de millones de personas que así lo necesitan".

La otra gran innovación española

Otro de los proyectos destacados es el de Nu Quantum, una empresa fundada en 2018 en la Universidad de Cambridge por la física cuántica española Carmen Palacios Berraquero. Esta compañía se ha convertido en un referente europeo de la computación cuántica, una tecnología que permitirá resolver problemas hasta ahora imposibles, como la simulación exacta de moléculas para crear nuevos fármacos o el diseño de modelos energéticos y climáticos a gran escala.

El principal desafío de la computación cuántica es la escalabilidad. Los procesadores actuales, con cientos de qubits (la unidad de medida cuántica), son insuficientes para los problemas complejos, que requieren millones. La solución de Nu Quantum es desplegar redes cuánticas que conectan múltiples procesadores para operar de manera conjunta, multiplicando así su capacidad. Este enfoque les ha permitido cerrar una ronda de financiación de 60 millones de euros.

Como parte de su expansión, la propia Carmen Palacios anunció que la empresa pondrá en marcha una filial en España, aunque la ubicación final está por decidir. Entre los posibles emplazamientos, que deben estar capacitados para albergar la sede, suenan con fuerza el País Vasco, Galicia o Cataluña, donde ya existen avances significativos en supercomputación.

Hacia un futuro sin plásticos en Córdoba

El tercer proyecto innovador presentado tiene como protagonista a la ciudad de Córdoba y su objetivo de convertirse en una ciudad con vertido cero de plásticos para 2027. Para ello, el ayuntamiento ha adjudicado a la compañía vasca Anantec la construcción de un complejo industrial que transformará los residuos plásticos en biocombustibles y materias petroquímicas de segunda vida.

Este hito convierte a Nantek en la primera empresa europea en obtener una licitación pública para la eliminación de residuo plástico, demostrando que la economía circular a gran escala es posible. Carlos Uraga, cofundador y CEO de la compañía, subraya el cambio cultural que supone este paso por parte de una administración. "Hemos desarrollado una tecnología, al final, donde hemos conseguido hacer algo modular, mucho más sencillo de instalar y con una inversión mucho menor, que permite obtener altos rendimientos en lo que es el proceso de pirólisis", explica Uraga.

La tecnología, que es replicable en cualquier lugar del mundo, no solo evita el envío de plásticos a vertedero y la alta tasa que esto supone, sino que también genera un gran impacto medioambiental. Se calcula que, a 30 años vista, el proyecto de Córdoba permitirá un ahorro de emisiones de 630.000 toneladas de CO2, el equivalente a retirar varios miles de vehículos de las calles durante un año.