Elena Pérez, bioquímica, sobre el rol de la flora intestinal: "si nosotros tenemos equilibradas las bacterias intestinales, esas bacterias van a bloquear la entrada de contaminantes"

La creciente prevalencia de problemas digestivos y la paradoja de la malnutrición en sociedades con acceso a dietas equilibradas han puesto el foco sobre un órgano clave: el intestino.

Así lo han explicado las fundadoras de FuturLife21, Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, en una entrevista en el programa 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado, donde han desgranado el papel fundamental del sistema digestivo como regulador de la salud general.

El 'Serengueti' interior

Para explicar su complejidad, Elena Pérez utiliza una potente metáfora: el intestino "es como el Serengueti, es como África".

Un ecosistema repleto de microorganismos que no solo son cruciales para nutrir nuestras células, sino que nos constituyen como un organismo olovionte, un todo formado por la simbiosis de células y bacterias.

Esta flora intestinal tiene un rol multifacético. Ayuda a digerir los alimentos y a absorberlos, pero también actúa como un escudo protector.

Imagen con las dos fundadoras de FuturLife21.

Según Pérez, ante contaminantes como el arsénico del arroz, "si nosotros tenemos equilibradas las bacterias intestinales, esas bacterias van a bloquear en gran medida la entrada de esos contaminantes". Su función es proteger y, a la vez, mejorar la nutrición celular.

Bloquean en gran medida la entrada de esos contaminantes" Elena Pérez Cofundadora de FuturLife21

La gran paradoja de la nutrición actual

El interés actual por el intestino no es casual. "Cada vez hay más personas con problemas digestivos y cada vez hay más personas con problemas de malnutrición, llevando una alimentación equilibrada", ha señalado la experta. Muchas patologías actuales se agravan o incluso aparecen por este motivo.

El diagnóstico de Pérez es contundente: vivimos en "una sociedad que está mal nutrida, y incluso aunque tengamos una buena alimentación". La causa principal, afirma, es que el sistema digestivo, el segundo pilar para una correcta nutrición celular, "no está funcionando adecuadamente".