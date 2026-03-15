Tomás Guasch enloquece con la cancelación de la Finalissima: "¡Que no jueguen, que descansen, compráis cualquier absurdo de los que nos dirigen! ¿Habéis visto cómo están el Madrid y el Barça?"

La noticia saltaba en el programa 'Tiempo de Juego' a través del periodista Miguel Ángel Díaz: la UEFA cancela oficialmente la Finalísima. El organismo ha confirmado que no ha sido posible encontrar una sede alternativa después de que Argentina se negara a jugar en el Santiago Bernabéu y desestimara otras opciones. Este hecho ha provocado un intenso debate en el programa de la COPE.

El debate sobre el calendario

Mientras que el presentador, Paco González, calificaba el torneo como "una bacalá infame, sin arraigo", el colaborador Tomás Guasch ha sido mucho más contundente, centrando su discurso en la necesidad de que los futbolistas paren. "Que no jueguen González, que no jueguen, que descansen", ha afirmado con rotundidad.

Guasch ha criticado duramente a las organizaciones por el calendario: "que compráis todo este material absurdo, de todos estos absurdos que nos dirigen". Para el periodista, la prioridad es la salud de los jugadores, y ha puesto como ejemplo la situación de algunos equipos: "que está el Madrid que no puede andar".

Su conclusión ha sido tajante: "Se vayan al carajo, hombre. Que descansen, hombre. Basta ya". Según Guasch, la suspensión es incluso beneficiosa para "el pueblo", que podrá disfrutar de "una semana sin fútbol, el fin de semana con los niños".

Preocupación en la Federación

Más allá de la opinión, la realidad es que la cancelación supone un problema para la Selección Española. Como ha apuntado Miguel Ángel Díaz, existe "preocupación en la Federación", ya que el seleccionador, Luis de la Fuente, da lista el viernes y, a cinco días de la convocatoria, todavía no hay "ni rivales ni sedes" confirmados para los amistosos, en la que es la penúltima concentración antes del Mundial.