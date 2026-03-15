Reacciones al primer penalti a favor del Barcelona contra el Sevilla: "Tenemos árbitros internacionales que no tienen ni puñetera idea de fútbol"

La polémica ha saltado en el FC Barcelona-Sevilla de LaLiga con un penalti pitado a favor del equipo azulgrana en los primeros minutos de partido. La jugada, protagonizada por João Cancelo, fue calificada por Paco González en 'Tiempo de Juego' como “poca cosa” y “qué regalo”, encendiendo el debate sobre la decisión del colegiado, Martínez Munuera

Según los comentaristas de la retranmisión, el contacto sobre Cancelo es mínimo. Aunque puede existir “un pequeño roce de rodilla con el pie”, consideran que el jugador portugués “se deja caer” con facilidad. La crítica se centró en la facilidad con la que se pitan este tipo de penas máximas en determinados estadios.

La frustración de González derivó en una crítica feroz hacia el estamento arbitral español. “Tenemos unos árbitros que no tienen ni puñetera idea de fútbol”, sentenció. En su opinión, estas decisiones animan a los jugadores a simular caídas: “Cuando tú pitas un penalti como esto, lo que le estás diciendo al jugador, hazlo, vuelve a hacerlo, que lo voy a pitar”.

Paco González defendió la necesidad de una renovación completa, salvando únicamente a los colegiados más jóvenes.

A pesar de las protestas del Sevilla, Raphinha fue el encargado de transformar el lanzamiento a lo Panenka, adelantando al Barça en el marcador y anotando su cuarto penalti de cuatro lanzados esta temporada.