"Estás compartiendo la velocidad del WiFi de tu router con todos los vecinos de tu calle. Basta con separar las frecuencias para mejorar la conexión a Internet"

La conexión a Internet se ha convertido en un pilar fundamental de la vida moderna, pero los problemas con la señal WiFi en casa son una fuente constante de frustración para muchos usuarios.

Para abordar esta cuestión, el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, ha contado con la intervención de Víctor Alonso, experto de la compañía especializada en domótica The Real Smart Home, quien ha ofrecido una serie de consejos prácticos para optimizar la conectividad en el hogar.

Alonso ha señalado que el principal motivo de una mala conexión es el "caos invisible de las interferencias".

Según el experto, las ondas de radio del WiFi "están luchando en una autopista saturada".

Para ilustrarlo, ha usado una metáfora clara: "Estás compartiendo tu velocidad con toda la calle sin saberlo, y lógicamente, eso destroza la experiencia", colapsando la conexión como si todos los vecinos intentaran conducir por el mismo carril.

La clave para mejorar tu WiFi en casa

El "gran secreto" para solucionar estos problemas, según Alonso, es separar las bandas del router.

Por defecto, explica, el router "básicamente te engaña" al combinar las frecuencias de 2.4 y 5 gigahercios en una sola red que, aunque en teoría es "inteligente", en la práctica "suele ser un desastre".

La banda de 2.4 GHz está extremadamente saturada; de hecho, "hasta el microondas que tienes en casa utiliza la misma frecuencia para calentar la comida".

Tener optimizado el router de tu casa garantiza una mejor conexión a Internet

La solución pasa por acceder a la configuración del router y desactivar la opción de banda combinada.

Esto genera dos redes WiFi con nombres distintos, permitiendo conectar los dispositivos más modernos, como móviles y portátiles, a la banda de 5 GHz, que sufre muchas menos interferencias. Según el experto, al hacer este cambio se puede notar una "mejoría espectacular" de forma casi inmediata.

Estás compartiendo tu velocidad con toda la calle sin saberlo" Victor Alonso The Real Smart Home

Privacidad y seguridad en el hogar conectado

Para quienes buscan un rendimiento superior, Alonso recomienda dejar de usar los canales que vienen de fábrica.

En la banda de 2.4 GHz, solo los canales 1, 6 y 11 funcionan sin solaparse entre sí. Utilizando una aplicación de análisis como 'WiFi Man', los usuarios pueden identificar qué canal está más libre en su zona y cambiar su router a ese canal para evitar una pérdida de hasta el 50% de la velocidad por solapamiento.

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La conversación también ha abordado los riesgos de privacidad en el hogar.

Alonso ha confirmado la polémica sobre las televisiones inteligentes que registran la actividad del usuario mediante un software llamado ACR, que realiza capturas de pantalla de todo lo que se ve.

Para evitarlo, recomienda "desactivar ese ACR y los servicios de publicidad en los ajustes de privacidad del televisor" o, para una "seguridad completa", bloquear el acceso a Internet de la tele a través de un firewall en el router.

Finalmente, al ser preguntado por el dispositivo más peligroso, el experto ha sido contundente: "el dispositivo más peligroso diría que son las cámaras de seguridad". Estas pueden exponer imágenes privadas y convertir el hogar en un "gran hermano sin que nos demos cuenta". Para aprender a proteger estos y otros aparatos, Alonso ha invitado a los oyentes a visitar la web domoticaparatodos.es, donde ofrecen consejos de seguridad.