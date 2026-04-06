"No entiendo por qué tan poca gente tiene activada en sus móviles la 'WiFi segura'. Es una manera sencilla de defenderse de ciberataques"

En una fascinante conversación en el programa Lo que viene de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, dos de las mayores compañías tecnológicas del mundo han abordado una de las grandes preocupaciones actuales: la ciberseguridad de nuestros dispositivos.

Santi Izquierdo, responsable de tecnología de Samsung Iberia, y Melchor Sanz, CTO de HP Iberia, han desgranado cómo protegen a los usuarios y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para evitar ser víctimas de una estafa.

La IA, un arma de doble filo

Ambos expertos coinciden en que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que puede usarse "tanto para lo bueno como para lo malo".

Conectarse a una red wifi pública tiene sus riesgos: pueden hackearte el dispositivo

Melchor Sanz advierte que la amenaza más importante ahora mismo es la suplantación de identidad, ya que gracias a la IA "es relativamente fácil utilizar una inteligencia artificial para suplantar a otra persona" y engañar a la víctima para que caiga en la trampa.

Ante esta realidad, las compañías desarrollan sus propias contramedidas.

Samsung, por ejemplo, ha lanzado un sistema de alertas que, mediante IA, "es capaz de entender si una aplicación intenta hacer un uso indebido de un permiso" y avisar al usuario.

Por su parte, los nuevos sistemas de protección de HP pueden detectar si un vídeo o audio ha sido alterado con IA para prevenir la manipulación.

Consejos para blindar móvil y portátil

Para evitar sustos, especialmente fuera de casa, Santi Izquierdo recomienda activar una función poco conocida: la WiFi Segura. Esta opción, fácil de configurar, garantiza que al conectarse a redes públicas no seguras, como la de un aeropuerto o una cafetería, la conexión se cifre para que nadie pueda interceptar los datos.

Consigues que la información que tú estás mandando y recibiendo sea encriptada" Santi Izquierdo Responsable de tecnología de Samsung Iberia

Otra herramienta clave para el móvil es el gestor de contraseñas Samsung Pass, que no solo permite usar claves complejas sin tener que memorizarlas, sino que guarda la información biométrica en un chip dedicado aparte, haciendo que sea "totalmente imposible acceder a ella" por métodos no autorizados.

En el caso de los portátiles, Melchor Sanz subraya la importancia de activar el arranque seguro, una característica que impide que el disco duro pueda ser leído en otro ordenador.

Además, aconseja activar el cifrado del disco duro y recalca que usar un portátil sin antivirus hoy en día es "la muerte", recomendando activar "aunque sea el antivirus gratuito de Microsoft, el Defender".

‘Confianza cero’: la protección que no depende de ti

Más allá de las herramientas que el usuario puede activar, Samsung apuesta por una filosofía de ‘zero trust’ o confianza cero. Izquierdo explica que este enfoque busca proteger al usuario por defecto, con funciones como el bloqueador automático, que previene la instalación de malware a través de un USB, o un sistema que bloquea adjuntos dañinos en mensajes para que "tú ni siquiera puedas pinchar en él".

Esta apuesta por la seguridad responde a una demanda creciente. Los estudios demuestran que los usuarios se preocupan cada vez más por la integridad de sus datos. En este sentido, y ante el recelo que genera la IA, Izquierdo tranquiliza a los usuarios explicando que gran parte de las nuevas funciones de Galaxy AI se ejecutan localmente, lo que garantiza que datos sensibles como resúmenes o traducciones no salgan del móvil.