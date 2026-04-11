Javi Moreno, experto en plagas: "Las chinches se suelen quedar en zonas donde pasamos más tiempo en casa, al detectar el dióxido de carbono, van a alimentarse"

La llegada del verano y las altas temperaturas trae consigo la proliferación de plagas en los hogares. Desde cucarachas a chinches, pasando por ratas o termitas, la época estival, de junio a septiembre, es el periodo de mayor actividad para estos insectos y animales. Para abordar este problema, el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE ha contado con la intervención de Javi Moreno, director de la empresa especializada Plagas Ibérica, quien ha arrojado luz sobre cómo combatir a estos incómodos inquilinos.

Las chinches, una plaga en auge

Moreno ha destacado que las chinches son actualmente una de las plagas más activas, un problema que en España ya fue muy notable en los años 70 y 80 y que ahora vuelve a estar muy latente. Aunque se las conoce como 'chinches de cama', el experto aclara que pueden estar en más sitios. "Las chinches se suelen quedar en zonas donde pasamos más tiempo en casa, al detectar el dióxido de carbono, van a alimentarse", explica Moreno. Por ello, sofás y otras áreas de descanso son también lugares de riesgo.

Las chinches se suelen quedar en zonas donde pasamos más tiempo en casa, al detectar el dióxido de carbono, van a alimentarse"

El tratamiento para eliminarlas es complejo y afecta notablemente a la vida de los residentes, tal y como relató una de las colaboradoras del programa, que lo calificó como "una de las pesadillas más grandes de mi vida". Según Moreno, en Plagas Ibérica aplican un tratamiento químico mediante una nebulización con gota muy fina que obliga a desalojar la vivienda durante un plazo de seguridad de 12 horas. Además, requiere acciones adicionales por parte del afectado, como el lavado de todo el textil a altas temperaturas.

A cada cucaracha, su tratamiento

En cuanto a las cucarachas, Moreno distingue principalmente tres tipos: la cucaracha germánica, que es la pequeña y rubia; la oriental, que es negra y grande; y la americana, de tono rojizo y tamaño considerable. Es crucial saber que, como advierten los expertos, en ocasiones las cucarachas entran en casa en la cesta de la compra, escondidas en algunos productos.

El método para erradicarlas es totalmente distinto según la especie. Para la germánica, que suele anidar en cocinas cerca de los motores de electrodomésticos, se utiliza una aplicación de puntos de gel y trampas con feromonas. En cambio, para la oriental y la americana, cuyo foco suele estar en saneamientos, pocería y alcantarillado, el tratamiento consiste en atacar el nido directamente, levantando arquetas y registros para pulverizar un biocida, una fumigación en toda regla, similar a las que se realizan para controlar las plagas que se esconden en el subsuelo.

Termitas y ratas: del sigilo a la captura

Aunque ahora no es una plaga tan latente como las chinches, las termitas siguen representando un peligro, sobre todo por su capacidad de "comer la madera por dentro" sin ser vistas, lo que puede comprometer la estructura de una vivienda. El tratamiento puede variar, desde realizar taladros en las vigas para inyectar biocida hasta la instalación de cajas con un atrayente para eliminar la actividad, con el objetivo de evitar un riesgo de derrumbe en la vivienda.

En el caso de los roedores, Javi Moreno señala que su empresa sigue un protocolo concienciado con los animales. "Si podemos, capturamos y liberamos", afirma, explicando que trasladan a las ratas a zonas de campo alejadas de la ciudad. Cuando no es posible, recurren a métodos como trampas de pegamento, cepos o la aplicación de biocidas. Ante la sorpresa de los presentadores, Moreno defiende su método: "Si hay la posibilidad de salvar una vidilla, pues se salva".

Si hay la posibilidad de salvar una vidilla, pues se salva"

Finalmente, el director de Plagas Ibérica ha mencionado que últimamente ha crecido la presencia de la araña violinista, una plaga menos común pero que genera alarma. Su empresa, sin embargo, no atiende avisos relacionados con reptiles como las culebras, ya que su gestión suele ser competencia de los ayuntamientos u otras entidades habilitadas para ello.