El Gobierno confirma que este 23 de abril es festivo y habrá puente escolar: dónde y de cuántos días

Tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, la vista ya está puesta en los próximos festivos. Este mes de abril, la suerte sonríe a los estudiantes de Aragón y Castilla y León, que disfrutarán de un puente escolar de cuatro días gracias a la festividad del 23 de abril. Para el resto de trabajadores de estas comunidades no habrá puente, pero sí podrán disfrutar de ese día libre.

Una celebración con historia

En Castilla y León, la festividad del 23 de abril conmemora la Fiesta de la Comunidad Autónoma en recuerdo de la histórica Batalla de Villalar de 1521.

En esa jornada, las tropas del rey Carlos I vencieron a los comuneros castellanos, y la fecha rinde homenaje a la lucha de sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, contra la presión fiscal del monarca.

Por su parte, en Aragón se celebra el Día de Aragón en honor a su patrón, San Jorge. La tradición vincula esta festividad a la batalla de Alcoraz de 1096, donde se cuenta que el santo intervino para ayudar en la reconquista de Huesca.

Dado que el festivo cae en jueves, ambas comunidades han declarado el viernes 24 de abril como día no lectivo, lo que permite este descanso escolar. Es decir, solo los estudiantes podrán disfrutar de cuatro días 'feriados'.

Europa Press Varios viajeros durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026

Festivos y días de compensación

Y para encontrar un festivo común a toda España el resto de trabajadores tendremos que esperar al 1 de mayo, día que se celebra la Fiesta del Trabajo.

El calendario laboral de 2026 contempla un total de 14 días festivos, de los cuales nueve son comunes en toda España. Y que nos queden por disfrutar, se encuentran el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

festivos y días de descanso

Ante las dudas sobre los festivos que coinciden con días de descanso, la Unión Sindical Obrera (USO) ha aclarado el panorama. Según el sindicato, "las personas trabajadoras con cuadrantes de lunes a domingo tienen derecho a un día de compensación cuando su descanso semanal coincide con un festivo".

Esta interpretación se basa en que el descanso semanal y el festivo tienen finalidades distintas: la recuperación física y la participación en celebraciones cívicas o religiosas, respectivamente.

Todos los trabajadores tienen derecho a un día de compensación si su descanso semanal coincide con un festivo en caso de cuadrantes de lunes a domingo"

Sin embargo, esta medida no es universal para todos los trabajadores. Desde USO se precisa que "ninguna sentencia del Tribunal Supremo ha establecido con carácter general que, si un festivo cae en sábado, siempre exista automáticamente el derecho a disfrutarlo en otro momento".

Por tanto, para los colectivos que trabajan de lunes a viernes, la compensación depende del convenio colectivo o de un acuerdo individual con la empresa.

Europa Press Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025

Un día extra en 2026 para los funcionarios

El año 2026 también trae buenas noticias para el personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE). Este colectivo de trabajadores públicos tendrá un día adicional de asuntos particulares, ya que el 15 de agosto, festivo nacional no recuperable de la Asunción de la Virgen, coincide en sábado.

Este día libre se suma a los conocidos como ‘moscosos’, que se originaron en 1983 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Tal como explica el preparador de oposiciones Jesús Cazorla, la normativa establece que "cuando algún festivo de carácter nacional coincida en sábado, se reconocerá un día adicional de permiso por asuntos particulares".