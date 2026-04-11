Carmen Lomana revela su admiración por Arturo Pérez Reverte: "Me escribió que quería comerme a besos..."

Como cada fin de semana, Carmen Lomana ha repasado la actualidad en su sección en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting. Con un atuendo informal de vaqueros y una chaqueta con solapas brillantes, la socialité ha compartido plató con colaboradores como Paloma Paulete, Diego González y el diseñador Alejandro de Miguel, en una charla que ha abarcado desde los viajes espaciales hasta el protocolo en las bodas.

las listas negras

Respondiendo a las preguntas de los oyentes, Carmen Lomana ha sido preguntada sobre si, al igual que los príncipes de Gales, tiene su propia lista negra de personas vetadas. Aunque ha admitido que existe gente a la que prefiere no invitar a su casa, ha matizado que la cortesía prevalece. “Si se te colara alguien de tu lista negra en un evento, tú serías muy educada con ella”, ha asegurado, confirmando que se esforzaría por hacer que la persona “estuviera cómoda y a gusto”.

Otra de las cuestiones la ha llevado a confesar qué situaciones o personas la dejan sin palabras. Lejos de quedarse en blanco por un atuendo extravagante, Lomana ha asegurado que solo la cultura y la inteligencia logran ese efecto en ella. “Yo me quedo sin palabras ante la cultura, ante la sabiduría, ante la bondad también, pero sobre todo ante la cultura”, ha afirmado, poniendo como ejemplo al escritor Arturo Pérez-Reverte, por quien siente una profunda admiración.

El legado de Guillermo Capdevila

El momento más revelador ha llegado con la pregunta de una oyente sobre si su difunto marido, Guillermo Capdevila, diseñó el mítico ordenador Spectrum. Lomana ha explicado que su marido era ingeniero industrial especializado en diseño industrial y que fue un pionero en España. Tras pasar por Silicon Valley y Escandinavia, centró su trabajo en el País Vasco para crear un producto nacional competitivo. “Guillermo me decía: ‘es que no sabes lo que estamos viviendo, cómo va a cambiar todo el mundo’”, ha recordado, afirmando que “seguro que lo habrá diseñado él, porque es que ha diseñado muchísimas cosas”.

Moda, bodas y rutinas de belleza

Junto al modisto Alejandro de Miguel, que ha confesado estar desbordado por el “boom de las bodas”, Lomana ha abordado las tendencias y el protocolo. Precisamente, ella misma lucirá un vestido color pistacho del diseñador en una boda. A raíz de la duda de una oyente, ambos han confirmado que es aceptable llevar un pantalón blanco a una ceremonia religiosa si se combina adecuadamente, por ejemplo, con “una blusa ideal, estampada, de gasa, con lazada”. De Miguel ha añadido que incluso las novias con pantalón son una tendencia al alza.

Finalmente, Lomana ha criticado con humor las exigentes rutinas de mañana de algunas famosas. Frente a los madrugones y el ejercicio extremo, ha defendido su propia filosofía, basada en el descanso como pilar fundamental. “Si un día no tengo que madrugar, desayuno en la cama, leyendo el periódico, oyendo la radio, y me levanto guapísima”, ha comentado entre risas.