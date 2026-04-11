Investigadora española: "La realidad es que Marte es completamente hostil. Si nos cargamos la Tierra, no tenemos otro planeta"

El renovado interés por la exploración espacial, avivado por misiones como Artemis II, ha vuelto a poner sobre la mesa el anhelo humano de alcanzar otros mundos como la Luna y Marte. En este contexto, la investigadora y comunicadora Jennifer García Carrizo ha compartido su extraordinaria experiencia en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, tras participar en una misión de simulación marciana en la Tierra. Su vivencia, recogida en el libro 'Misión Marte: diario de una exploración espacial', ofrece una visión única de los desafíos que aguardan a la humanidad en el planeta rojo.

Un trozo de Marte en Utah

La simulación ha tenido lugar en la Mars Desert Research Station (MDRS), una base ubicada en mitad del desierto de Utah, en Estados Unidos. Según ha explicado García Carrizo, este lugar se elige por sus similitudes con el entorno marciano. "Se va allí primero porque es un desierto, por las grandes variaciones de temperatura y porque a nivel geomorfológico, es decir, las rocas, las estructuras, son muy similares a las que nos encontraríamos en Marte". Estas misiones análogas, como se las conoce técnicamente, son un campo de entrenamiento crucial "para si algún día vamos a Marte, haber entrenado antes".

Durante la misión, un equipo de siete personas convivió en un entorno muy reducido y aislado, sin conexión a Internet y con recursos limitados, como solo 10 litros de agua por persona al día. La investigadora ha destacado la importancia de la preparación mental previa, que en su caso fue clave. "Creo que me había extra preparado muy bien mentalmente. Luego fue muchísimo más fácil". Las salidas extra vehiculares, siempre con un traje de simulación, duraban un mínimo de cuatro horas, enfrentando diferencias de temperatura muy grandes, que podían pasar de -10 grados a 20 grados en poco tiempo.

Realmente sientes que estás en Marte"

Aunque la primera semana se vive como un entrenamiento, la inmersión es tan profunda que la percepción cambia por completo. "En la segunda semana (...) se te empieza a olvidar rápidamente cómo era tu vida en la Tierra, entras en la dinámica, y al final "realmente sientes que estás en Marte". García Carrizo ha confesado que una de las cosas que más le costó fue el final de la simulación, un regreso abrupto a la realidad que le hizo pensar: "No me puedo creer que esto se haya acabado así de rápido".

La Luna como trampolín a Marte

La reciente misión Artemis II no solo ha devuelto al ser humano a la órbita lunar, sino que supone un paso estratégico hacia el planeta vecino. Jennifer García Carrizo, quien pertenece a una generación que no vivió las misiones Apolo, ha calificado esta nueva era lunar como "maravillosa" e "igualmente apasionante". "La idea de acercarnos a la Luna cada vez más es poder establecer bases permanentes allí que nos sirvan como un poco de parada para acabar yéndonos a Marte, igual que las Islas Canarias cuando nos íbamos a América", ha afirmado.

El factor humano y el gran salto tecnológico

García Carrizo, que estudió Publicidad y tiene un doctorado en Comunicación, reivindica el papel de las ciencias sociales en la exploración espacial. "Si en algún momento vamos a Marte, piensa que un viaje allí serían unos 3 años, (...) vamos a necesitar algo más que ingenieros, y probablemente necesitemos poetas, artistas y la cultura", ha argumentado. Esta visión integral es cada vez más tenida en cuenta en las misiones espaciales reales y análogas.

Si nos cargamos la Tierra, no tenemos otro planeta"

Jennifer Misión a Marte

Pese a los avances, la investigadora ha sido clara sobre el camino que queda por recorrer: "Queda un salto enorme", cuya rapidez dependerá del esfuerzo y la inversión en ciencia. Jennifer ha querido desmitificar la idea de Marte como una escapatoria. "La realidad es que Marte es un planeta completamente hostil y si se llega a él será con fines de investigación para entender el origen del cosmos. Si nos cargamos la Tierra, no tenemos otro planeta".

Finalmente, ha subrayado la importancia del factor humano y la cohesión del equipo para superar el cansancio y los posibles conflictos en condiciones extremas. En su caso, la experiencia fue "maravillosa" gracias al trabajo previo y a la mentalidad compartida. "Sientes que estás formando parte de algo tan especial, que dices, este conflicto no tiene ningún sentido...", concluye.