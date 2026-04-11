Sonia Romero puso un cartel en su tienda y ahora la imitan por toda España: "Que algo tan sencillo se siga moviendo con los años es increíble"

En el escaparate de una tienda de Cádiz, un sencillo cartel se ha convertido en un fenómeno viral y en un bálsamo contra la soledad: “Si te sientes solo, entra para charlar”. La iniciativa es de Sonia Romero, propietaria de 'la tienda de la vecina', quien ha compartido su historia en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting.

Hace dos años, tras escuchar a una mujer confesarle su soledad, Sonia decidió colocar el mensaje. Desde entonces, su establecimiento, que vende productos de más de 200 emprendedores de toda España, se ha transformado en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Un refugio para jóvenes y mayores

Sonia ha explicado que, contrariamente a lo que se suele pensar, la soledad no afecta solo a la gente mayor. “Mucha gente joven que viene a Cádiz, que no tiene amigos”, también se acerca a su tienda en busca de conversación, rompiendo el estigma de que este es un trastorno asociado a personas mayores.

Las personas mayores necesitamos que nos escuchen, que ya eso se ha perdido"

Instagram: latiendade_lavecina Sonia Romero, en su tienda

Una de las clientas habituales es Peppa, quien se ha convertido en una asidua desde que vio el cartel. “Antes te daba apuro entrar en una tienda solo para pegar la hebra”, confiesa. Para ella, Sonia y su tienda son una ayuda para “seguir la vida”, y resume el sentir de muchos con una frase contundente: “Las personas mayores necesitamos que nos escuchen, que ya eso se ha perdido”.

El alma del comercio de barrio

Para Sonia, estas charlas de cinco minutos son una parte esencial de su trabajo. “Los comercios locales no solo se dedican a vender, sino a construir espacios sociales”, afirma, destacando la importancia de estos establecimientos para el tejido social de las ciudades.

Los comercios locales no solo se dedican a vender, sino a construir espacios sociales"

La iniciativa no nació como una estrategia comercial, sino “para ayudar”. Sin embargo, Sonia reconoce que ha tenido una repercusión en ventas, ya que a la gente le gusta la filosofía social del negocio. Clientes y vecinos se interesan por los productos, que incluyen artesanía, ropa y arte de pequeños emprendedores.

Instagram: latiendade_lavecina Uno de los carteles en la tienda de Sonia Romero

Lo que empezó como un gesto espontáneo en Cádiz se ha convertido en un pequeño refugio cotidiano. Tal es su éxito que la idea ya ha comenzado a replicarse en otras ciudades de España, como León o Barcelona, demostrando que se necesitan relaciones auténticas y con profundidad.

La historia de Sonia demuestra el poder de los pequeños gestos y cómo el comercio de cercanía puede ser una herramienta fundamental para reconstruir los lazos comunitarios. Su tienda se ha convertido en una parada obligatoria en la Tacita de Plata para todo aquel que, como Zazu a sus 29 años, busca amistades y un lugar donde simplemente charlar.